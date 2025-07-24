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Что произойдет, если не включать режим полета в самолете: пилот ответил
Авиарежим на телефоне — это не формальность. Пилот рассказал, как и почему это влияет на полет.
Полет на самолете считается одним из самых безопасных способов передвижения. В то же время, некоторые правила, которые кажутся пассажирам формальностью, имеют реальное обоснование. Одно из таких — требование перевести телефон в режим полета. Пилот под никнеймом PerchPoint поведал, почему это не просто совет, а элемент защиты полета.
Об этом пишет Express.
По словам авиаспециалиста, если пассажир забудет активировать авиарежим, это не приведет к катастрофе. Однако это может создать препятствия в наушниках пилотов — особенно при взлете и посадке, когда связь с диспетчером критически важна. В наушниках раздается звук, похожий на жужжание комара, мешающего нормально слышать команды.
«Это раздражает, когда ты пытаешься записать инструкции, а в ушах — как оса», — объяснил пилот.
Отдельно отмечается, что еще во время раннего внедрения смартфонов специалисты заметили: не находящиеся в режиме полета устройства могут перегружать наземные сети, ведь пытаются подключиться к нескольким башням одновременно.
В Travel and Leisure подчеркивают: хотя прямых доказательств влияния телефонов на технику нет, пилоты фиксируют шумы и препятствия в важные моменты полета.
Бортовой экипаж и пилоты тоже пользуются гаджетами, однако эти устройства тщательно протестированы на безопасность авиатехники. А вот смартфоны пассажиров — нет.
Эксперты советуют: даже если вы сомневаетесь в необходимости авиарежима, лучше не рисковать и не создавать лишних помех тем, кто отвечает за вашу безопасность.
Напомним, ранее мы писали, что бывшая стюардесса British Airways Джейн Хоукс рассказала, почему пассажирам не следует выбирать места в хвостовой части самолета. Ее совет не связан с безопасностью, а с понижением уровня джетлага после перелета.