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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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517
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2 хв

Що станеться, якщо не вмикати режим польоту у літаку: пілот відповів

Авіарежим на телефоні — це не формальність. Пілот розповів, як і чому це впливає на політ.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Режим польоту

Режим польоту / © Unsplash

Політ літаком вважається одним із найбезпечніших способів пересування. Водночас деякі правила, які здаються пасажирам формальністю, мають реальне обґрунтування. Одне з таких — вимога перевести телефон у режим польоту. Пілот під нікнеймом PerchPoint розповів, чому це не просто рекомендація, а елемент захисту польоту.

Про це пише Express.

За словами авіафахівця, якщо пасажир забуде активувати авіарежим, це не призведе до катастрофи. Проте це може створити перешкоди в навушниках пілотів — особливо під час зльоту та посадки, коли зв’язок із диспетчером критично важливий. У навушниках лунає звук, схожий на дзижчання комара, що заважає нормально чути команди.

«Це дратує, коли ти намагаєшся записати інструкції, а у вухах — неначе оса», — пояснив пілот.

Окремо зазначається, що ще під час раннього впровадження смартфонів фахівці помітили: пристрої, які не перебувають у режимі польоту, можуть перевантажувати наземні мережі, адже намагаються підключитися до кількох веж одночасно.

У Travel and Leisure наголошують: хоч прямих доказів впливу телефонів на техніку немає, пілоти фіксують фонові шуми та перешкоди у важливі моменти польоту.

Бортовий екіпаж і пілоти теж користуються ґаджетами, однак ці пристрої ретельно протестовані на безпечність для авіатехніки. А от смартфони пасажирів — ні.

Експерти радять: навіть якщо ви сумніваєтесь у необхідності авіарежиму, краще не ризикувати й не створювати зайвих перешкод тим, хто відповідає за вашу безпеку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня стюардеса British Airways Джейн Хоукс розповіла, чому пасажирам не слід обирати місця у хвостовій частині літака. Її порада не пов’язана з безпекою, а зі зниженням рівня джетлагу після перельоту.

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