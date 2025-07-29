Когда нужно выкапывать свеклу: названо благоприятное время

Свекла / © Pixabay

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Если урожай собрать раньше определенного срока, то он потеряет часть витаминов и микроэлементов. Все потому, что на конечной фазе своего развития свекла накапливает максимальное количество полезных веществ.

Обычно огородники ориентируются на те рекомендации, которые дает производитель на упаковке к семенам конкретного сорта. Он пишет приблизительное время, которое должно пройти между появлением первой лестницы и временем созревания.

Выкапывают свеклу, как только температура воздуха опустится до +2…+4 градусов. Такая температура приходится в основном на конец сентября, а в теплую осень и на начало октября.

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Если температура воздуха будет ниже, то свекла может подмерзнуть, поскольку верхушка корнеплода находится над поверхностью почвы.

Важный признак созревания свеклы в листьях. Нижние листья у свеклы, которая готова к уборке, пожелтеет и засохнет. Тогда в сухой день выкапывают свеклу. Выкопанные корнеплоды не оставляйте под солнцем, чтобы они не увяли. Свеклу сразу убирают в сухое, хорошо проветриваемое помещение.

Ранее мы писали, чем подкормить красную свеклу в летнюю жару, чтобы овощ хорошо рос. Больше об этом читайте в новости.