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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

Когда нужно выкапывать свеклу: названо благоприятное время

Лучшее время для выкапывания свеклы – это конец сентября или начало октября, но следует учитывать сорт свеклы, погодные условия и признаки созревания.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Свекла

Свекла / © Pixabay

Если урожай собрать раньше определенного срока, то он потеряет часть витаминов и микроэлементов. Все потому, что на конечной фазе своего развития свекла накапливает максимальное количество полезных веществ.

Обычно огородники ориентируются на те рекомендации, которые дает производитель на упаковке к семенам конкретного сорта. Он пишет приблизительное время, которое должно пройти между появлением первой лестницы и временем созревания.

Выкапывают свеклу, как только температура воздуха опустится до +2…+4 градусов. Такая температура приходится в основном на конец сентября, а в теплую осень и на начало октября.

Если температура воздуха будет ниже, то свекла может подмерзнуть, поскольку верхушка корнеплода находится над поверхностью почвы.

Важный признак созревания свеклы в листьях. Нижние листья у свеклы, которая готова к уборке, пожелтеет и засохнет. Тогда в сухой день выкапывают свеклу. Выкопанные корнеплоды не оставляйте под солнцем, чтобы они не увяли. Свеклу сразу убирают в сухое, хорошо проветриваемое помещение.

Ранее мы писали, чем подкормить красную свеклу в летнюю жару, чтобы овощ хорошо рос. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
94
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