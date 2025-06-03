ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Как бороться с свекольной нематодой на огороде: совет от опытных огородников

Если на грядке появилась свекольная нематода, она может полностью уничтожить весь урожай свеклы.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что помогает от свекольной нематоды

Что помогает от свекольной нематоды / © Pixabay

О том, как предотвратить урожай этим вредителем рассказали в издании “На пенсии”.

Лучшим методом борьбы со свекольной нематодой является соблюдение севооборота, говорят специалисты. Только она поможет вам получить действительно большой урожай в своем огороде.

В первую очередь, запомните, что свеклу ни в коем случае нельзя сеять после тех культур, которые являются переносчиками нематоды. В частности, сахарная и кормовая свекла, капуста, горчица, рапс, редька.

А вот отличными предшественниками для столовой свеклы агрономы считают томаты, огурцы, сладкий перец, лук, картофель, бобовые и баклажаны.

Также стоит запомнить, что свеклу в севообороте можно без проблем высевать на грядке рядом с морковью или после нее. А возвращать на прежнее место выращивания можно раз в 3-4 года.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
70
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie