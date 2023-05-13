Урожай соберете уже в августе: чем подкормить свеклу весной

При высадке свекла, как и другие овощи, требует к себе много внимания. Особенно это касается подкормки. Как подкармливать свеклу, чтобы уже в конце августа собирать урожай?

Свеклу в Украине выращивают практически на каждом огороде. Ведь этот корнеплод богат витаминами и минералами, а еще является основным ингредиентом украинского национального блюда — борща. Чтобы получить большой урожай уже в конце лета, нужно знать, как подкормить свеклу весной.

В каких удобрениях нуждается свекла

Хотя свеклу нельзя назвать капризным растением, но она все же нуждается в регулярном внесении сбалансированных минеральных удобрений для плодоношения и правильного развития. Например, в период, когда активно растет ботва, этому овощу нужен азот. А с конца июля лучше вносить калий и фосфор, помогающие увеличить объем корнеплода, повысить продолжительность его хранения.

Кроме этих микроэлементов свекла также нуждается в целом ряде других веществ. В частности, магния, кобальта, марганца, меди, бора, железа, цинка, молибдена и серы. Дефицит каждой из них может существенно снизить урожайность.

Чтобы понять, какого именно микроэлемента не хватает растению, нужно обратить внимание на состояние ботвы:

ботва стала красного цвета – в почве недостаточно натрия, поэтому нужно щедро полить грядку солевым раствором (на 1 литр воды возьмите 1 столовую ложку соли), а затем присыпать сверху землю пеплом;

желтые пятна на листьях — растение нуждается в калии, который оно может получить, если подлить кусты специальным раствором: на 10 литров воды возьмите 4 столовые ложки хлористого калия и 1 стакан извести;

ботва слишком мелкая — в почве мало азота, объем которого можно повысить с помощью народных средств (раствор птичьего помета или коровяка) или купить уже готовые минеральные комплексы.

Если с осени правильно подготовить грядки для предстоящей высадки свеклы, то такая помощь весной может и не понадобиться.

Как подкормить свеклу, если она плохо сходит

Особого ухода за свеклой не нужно, но только при условии, если вы правильно подживите семена и почву весной. К примеру, опытные огородники советуют оставить семена свеклы в растворе пепла на ночь (на 1 л воды нужно 1 столовую ложку пепла), а в лунки добавить коровяк или куриный помет с соломой.

Не забудьте также удобрить перед высадкой и сам грунт. Для этого отлично подойдет компост.

Если вы заметили, что семена не всходят или делают это слишком медленно, можно подкормить свеклу.

нашатырный спирт – если корнеплодам не хватает азота или нужно побороть вредителей. На 10 литров воды возьмите 1-2 столовых ложки нашатырного спирта, раствором полейте грядки.

– если корнеплодам не хватает азота или нужно побороть вредителей. На 10 литров воды возьмите 1-2 столовых ложки нашатырного спирта, раствором полейте грядки. древесная зола и дрожжи – для укрепления корней и борьбы с несколькими весенними температурами. На 10 л воды нужно взять 200 г новых (10 г сухих) дрожей и 2-3 ложки сахара, настаивать 2-3 часа. Перед подкормкой на грядку нанести древесную золу (100 г на 1 квадратный метр).

– для укрепления корней и борьбы с несколькими весенними температурами. На 10 л воды нужно взять 200 г новых (10 г сухих) дрожей и 2-3 ложки сахара, настаивать 2-3 часа. Перед подкормкой на грядку нанести древесную золу (100 г на 1 квадратный метр). куриный помет и навоз – вносят в период развития наземной части свеклы. Перепревший навоз разводят с водой в соотношении 1:8, а куриный помет в соотношении 1:12. Поливают растворами только прикорневую часть, чтобы не обжечь корни.

– вносят в период развития наземной части свеклы. Перепревший навоз разводят с водой в соотношении 1:8, а куриный помет в соотношении 1:12. Поливают растворами только прикорневую часть, чтобы не обжечь корни. травяной раствор – лучшее удобрение для свеклы, которое насыщает корнеплоды микроэлементами и бактериями-помощниками. В бак емкость 50 л добавьте разные сорняки, ботву, крапиву, залейте водой и оставьте на 10 дней. Каждый день раствор нужно помешивать.

– лучшее удобрение для свеклы, которое насыщает корнеплоды микроэлементами и бактериями-помощниками. В бак емкость 50 л добавьте разные сорняки, ботву, крапиву, залейте водой и оставьте на 10 дней. Каждый день раствор нужно помешивать. соль – на 10 литров волы требуется 1-2 столовые ложки соли. Вносить раствор в грунт нужно так, чтобы не задеть листья. Этот вариант можно использовать только тогда, когда листья свеклы уже покраснели, эта подкормка сделает плоды сочными и сладкими.

– на 10 литров волы требуется 1-2 столовые ложки соли. Вносить раствор в грунт нужно так, чтобы не задеть листья. Этот вариант можно использовать только тогда, когда листья свеклы уже покраснели, эта подкормка сделает плоды сочными и сладкими. известь – помогает избавиться от основного врага свеклы – кислой почвы. Готовить раствор достаточно просто: на 12 литров воды нужно взять стакан извести. Вносят подкормки тогда, когда уже появилось хотя бы 5 листочков.

В июне листья свеклы не забудьте подкормить раствором марганцовки, мочевиной и борной кислотой. Вносят подкормку утром и вечером. Благодаря таким манипуляциям урожай можно будет собрать уже в конце августа – начале сентября.

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