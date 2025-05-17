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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп хочет поскорее встретиться с Путиным: подробности заявления Рубио

Потенциальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может стать ключом к разрешению конфликта.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Потенциальная встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным может стать переломным моментом в международном политическом напряжении.

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио.

По словам Рубио, пока нет четкой даты или локации, но предложение о переговорах уже было сделано, и Трамп «открыто выразил желание» встретиться с Путиным.

«В конце концов, единственное, что может решить этот тупик, — это прямой разговор между Трампом и Путиным. Президент хочет сделать это как можно скорее», — отметил он.

Рубио подчеркнул, что организация такой встречи требует определенной подготовки, но, по его мнению, обе стороны проявили готовность к диалогу. «Сейчас вопрос — где, когда и о чем будет эта встреча», — подытожил сенатор.

Напомним, ранее Рубио заявил, что Ватикан может стать местом для мирных переговоров, которые завершат войну в Украине.

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