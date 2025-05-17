Трамп хоче якнайшвидше зустрітися з Путіним: подробиці заяви Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

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Потенційна зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним може стати переломним моментом у міжнародній політичній напрузі.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За словами Рубіо, наразі немає чіткої дати або локації, але пропозиція щодо перемовин вже була зроблена, і Трамп «відкрито висловив бажання» зустрітися з Путіним.

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«Зрештою, єдине, що може розв’язати цей глухий кут, — це пряма розмова між Трампом і Путіним. Президент хоче зробити це якомога швидше», — зазначив він.

Рубіо підкреслив, що організація такої зустрічі вимагає певної підготовки, але, на його думку, обидві сторони виявили готовність до діалогу. «Зараз питання — де, коли і про що буде ця зустріч», — підсумував сенатор.

Нагадаємо, раніше Рубіо заявив, що Ватикан може стати місцем для мирних переговорів, які завершать війну в Україні.