Коли потрібно викопувати буряк: названо сприятливий час

Буряк / © Pixabay

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Якщо врожай зібрати раніше визначеного терміну, то він втратить частину вітамінів і мікроелементів. Все тому, що на кінцевій фазі свого розвитку буряк накопичує максимальну кількість корисних речовин.

Зазвичай городники орієнтується на ті рекомендації, які дає виробник на упаковці до насіння конкретного сорту. Він пише приблизний час, який має минути між появою перших сходів та часом дозрівання.

Викопують буряк, як тільки температура повітря опуститься до + 2… +4 градусів. Така температура припадає в основному на кінець вересня, а в теплу осінь і на початок жовтня.

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Якщо температура повітря буде нижче, буряк може підмерзнути, оскільки верхівка коренеплоду перебуває над поверхнею ґрунту.

Важлива ознака дозрівання буряка в листі. Нижнє листя у буряка, який готовий до збирання, пожовтіє і засохне. Тоді в сухий день викопують буряк. Викопані коренеплоди не залишайте під сонцем, щоб вони не пов’яли. Буряк одразу прибирають в сухе, добре провітрюване приміщення.

Раніше ми писали, чим підживити червоний буряк у літню спеку, щоб овоч добре ріс. Більше про це читайте у новині.