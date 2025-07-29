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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп звинуватив Іран у втручанні в перемовини між Ізраїлем та ХАМАС

Президент США заявив, що Тегеран надсилає «неприємні сигнали» й впливає на рішення угруповання.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран втручається у процес перемовин між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, фактично впливаючи на позицію палестинської сторони.

Про це повідомляє CNN.

«Я скажу, що, на мою думку, Іран втрутився в ці останні переговори. Іран надсилає погані сигнали, скажу я вам. Для країни, яка щойно була знищена, вони надсилають дуже погані сигнали, дуже неприємні сигнали. І вони не повинні цього робити», — заявив Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Президент США також згадав нещодавній виступ міністра закордонних справ Ірану в телепрограмі.

«Вони говорили про речі, про які не повинні були говорити», — сказав він.

За словами Трампа, Іран міг фактично давати вказівки угрупованню ХАМАС, що дестабілізує мирний процес.

«І я думаю, що вони втрутилися в ці переговори, даючи ХАМАСу сигнали і накази, а це недобре. Це недобре», — наголосив президент США.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль має шанс розширити мирні домовленості в регіоні, однак жодна угода не передбачатиме збереження ХАМАСу в Газі.

Ми раніше інформували, що ХАМАС прийняв пропозицію про припинення вогню з гарантіями США.

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