У секторі Гази триває гуманітарна криза: діти гинуть від голоду

Гуманітарна криза у Газі

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Мешканці Гази стикнулися з проблемою порушення доставлення допомоги. Роздавання продуктів спричиняє хаос, а згодом — починається стрілянина та гинуть мирні жителі. Ізраїль та ХАМАС звинувачують один одного у перешкоджанні постачанням гуманітарних вантажів.

Про це повідомляє Bild.

Від голоду у Газі помирають діти

У Мережі з’являється дедалі більше фотографій та відеоматеріалів, які демонструють масштаб катастрофи у Газі. На них сотні палестинців товпляться у черзі за їжею, потім лунають постріли, а далі — суцільна паніка.

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«Хто стріляє — ізраїльські солдати чи бойовики ХАМАС, — достовірно встановити неможливо», — наголошують у виданні.

Колишня радниця ООН, а нині дослідниця Ізраїлю Шира Ефрон називає ситуацію в Газі жахливою. Сотні тисяч людей страждають від голоду. Вони повністю відрізані від постачання, повністю залежать від чорного ринку та зовнішньої допомоги.

«Особливо важко дітям: згідно з даними ООН, майже 9% із понад 56 000 дітей, обстежених з 6 по 19 липня, страждали від гострого недоїдання, близько 1,5% — найтяжчої форми», — пишуть у Bild.

Журналіст Аміт Сегаль акцентував: насправді Ізраїль не зацікавлений у голоді у Газі. Щоб перемогти ХАМАС, країні потрібно передовсім запобігти голоду, у протилежному випадку Ізраїль втратить навіть найнадійніших союзників».

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Впродовж тривалого часу Ізраїлю звинувачували в тому, що він не пропускає достатню кількість їжі в Газу. Натомість Ізраїль стверджував, що сама ООН не забирає і розподіляє передану їжу належним чином.

При цьому сам ХАМАС зі зброєю в руках також перешкоджає палестинцям в отриманні гуманітарної допомоги:

«Ми не несемо відповідальності за громадянське населення. Це відповідальність Ізраїлю та ООН», — заявив ще на початку війни один із високопоставлених функціонерів ХАМАС.

Щобільше, днями ХАМАС навіть випустив ракету по центру розподілу їжі, припустившись похибки лише на 250 метрів.

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Ситуацію ускладнює й відсутність безперебійної достовірної інформації з регіону.

«Про реальний стан справ судити досить складно, оскільки з Гази майже не надходить незалежних даних. Майже вся інформація йде від однієї зі сторін конфлікту, а влада Гази — це, по суті, пропагандистська структура ХАМАС. Навіть дані нібито нейтральної ООН неодноразово виявлялися недостовірними», — завершили журналісти.

Як зазначалося раніше, Ізраїль має шанс розширити мирні домовленості в регіоні, однак жодна угода не передбачатиме збереження ХАМАСу в Газі.

«Ми вже змінили Близький Схід до невпізнання, і тепер у нас є шанс принести велике майбутнє народу Ізраїлю та Близького Сходу», — сказав Нетаньяху.

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Водночас Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль не погодиться на угоду про припинення вогню й звільнення заручників, яка дозволить ХАМАС залишитись у Газі.