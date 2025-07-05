ЦАХАЛ: знищено понад 100 терористів і встановлено контроль над 65% сектора Гази

Сектор Гази / © Associated Press

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Протягом останнього тижня війська ЦАХАЛ ліквідував понад 100 терористів.

Про це пише ЦАХАЛ.

Зокрема, йдеться про:

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Хахама Іссу, голову штабу бойової підтримки у військовому крилі ХАМАС;

Мохаммеда аш-Шейха, командира оперативного відділу бригади Хан-Юніс;

Іссу Аббаса, командира роти батальйону Зейтун;

Мохаммеда Джарашу, командира роти батальйону Сабра.

Від початку поновлення наземних операцій у березні ВПС Ізраїлю завдали понад 7 500 ударів по об'єктах терористичної інфраструктури, включно зі складами зброї, ракетними установками, підземними тунелями та бойовиками різних терористичних угруповань у Газі.

ЦАХАЛ наразі контролює приблизно 65% території сектору Гази.

ЦАХАЛ продовжує операції відповідно до цілей війни — для захисту ізраїльського цивільного населення, особливо громад, розташованих поблизу сектору Гази.

Зауважимо, міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що під час 12-денного загострення у Єрусалима не було нагоди ліквідувати верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї. Однак, якби така можливість виникла, Ізраїль “знищив би його”.

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Нагадаємо, тим часом Алі Хаменеї заявив, що Тегеран дав “ляпаса Америці”, а Ізраїль “практично поставлений ​​на коліна та розгромлений ударами Ісламської Республіки”.

Окрім того, Іран розкрив реальні наслідки атаки США на їхні ядерні об'єкти. Так, за словами очільника МЗС країни Аббаса Арагчі, “збитки значні та серйозні”. Зауважимо, що Тегеран офіційно припинив співпрацю з МАГАТЕ.