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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп обвинил Иран в вмешательстве в переговоры между Израилем и ХАМАС

Президент США заявил, что Тегеран посылает «неприятные сигналы» и влияет на решение группировки.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран вмешивается в процесс переговоров между Израилем и группировкой ХАМАС, фактически влияя на позицию палестинской стороны.

Об этом сообщает CNN.

«Я скажу, что, по моему мнению, Иран вмешался в эти последние переговоры. Иран посылает плохие сигналы, скажу я вам.

Президент США также упомянул недавнее выступление министра иностранных дел Ирана в телепрограмме.

«Они говорили о вещах, о которых не должны были говорить», — сказал он.

По словам Трампа, Иран мог фактически давать указания группировке ХАМАС, дестабилизирующей мирный процесс.

«И я думаю, что они вмешались в эти переговоры, давая ХАМАС сигналы и приказы, а это нехорошо. Это нехорошо», — подчеркнул президент США.

Ранее сообщалось, что у Израиля есть шанс расширить мирные договоренности в регионе, однако ни одно соглашение не будет предусматривать сохранение ХАМАСа в Газе.

Мы ранее информировали, что ХАМАС принял предложение о прекращении огня с гарантиями США.

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