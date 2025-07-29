Астрологический прогноз на 29 июля

Облака

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день благоприятен для интеллектуальной деятельности: возможны неожиданные озарения, которые подскажут, как поступить в той или иной профессиональной или жизненной ситуации.

Символ дня: облака.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.

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За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, непродолжительны и протекают в легкой форме, особенно если вовремя обратиться за врачебной помощью.

Питание дня: редкий день, когда разрешается включать в рацион не только полезные, но и вредные продукты, правд, при этом необходимо соблюдать меру

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: можно собирать семена для посадки в следующем сезоне.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии – особенно отворотов и приворотов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – не стоит их игнорировать.

Табу дня: нельзя никому ничего давать – особенно это касается личных вещей.

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Цитата дня: «Только время не тратит времени…» (Жюль Ренар).

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