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Астрологический прогноз на 29 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нынешний день благоприятен для интеллектуальной деятельности: возможны неожиданные озарения, которые подскажут, как поступить в той или иной профессиональной или жизненной ситуации.
Символ дня: облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, непродолжительны и протекают в легкой форме, особенно если вовремя обратиться за врачебной помощью.
Питание дня: редкий день, когда разрешается включать в рацион не только полезные, но и вредные продукты, правд, при этом необходимо соблюдать меру
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать семена для посадки в следующем сезоне.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии – особенно отворотов и приворотов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – не стоит их игнорировать.
Табу дня: нельзя никому ничего давать – особенно это касается личных вещей.
Цитата дня: «Только время не тратит времени…» (Жюль Ренар).
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