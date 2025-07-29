ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
834
Час на прочитання
2 хв

Росія заборонила експорт бензину до кінця серпня: названа причина

Російський уряд запровадив тимчасову заборону на експорт бензину до кінця серпня.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ заборонила експорт бензину

РФ заборонила експорт бензину / © Unsplash

Уряд Росії заборонив експорт бензину виробниками пального щонайменше до кінця серпня. Це рішення пов’язане з дефіцитом на внутрішньому ринку та ускладненням роботи нафтопереробних заводів через атаки дронів і санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Рішення ухвалене для збереження стабільної ситуації на внутрішньому ринку пального в період високого сезонного попиту та проведення сільськогосподарських польових робіт», — йдеться у заяві російського уряду.

Влада РФ намагається утримати достатній рівень постачання пального в середині країни під час сезону відпусток і збору врожаю.

Bloomberg зазначає, що вплив такого кроку на глобальний ринок буде обмеженим. Зокрема, експорт бензину з РФ становить близько 100 тисяч барелів на добу — це менше 2% від світового обсягу морської торгівлі бензином.

Однією з ключових причин заборони стали пошкодження нафтопереробної інфраструктури через атаки українських безпілотників, що змусило змінити графіки технічного обслуговування на підприємствах.

Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на міністра енергетики Сергія Цивільова, ремонтні роботи можуть тривати довше або ж відкладатися через проблеми з постачанням запчастин, викликані міжнародними санкціями.

Раніше Росія вже забороняла експорт бензину для компаній, які не є його виробниками.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається вплинути на ситуацію в енергетичному секторі та спровокувати нову хвилю подорожчання нафти.

Ми раніше інформували, що доходи Росії від експорту нафти й газу в липні 2025 року можуть скоротитися на приблизно 37% порівняно з тим самим місяцем минулого року.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie