Росія заборонила експорт бензину до кінця серпня: названа причина

РФ заборонила експорт бензину / © Unsplash

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Уряд Росії заборонив експорт бензину виробниками пального щонайменше до кінця серпня. Це рішення пов’язане з дефіцитом на внутрішньому ринку та ускладненням роботи нафтопереробних заводів через атаки дронів і санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Рішення ухвалене для збереження стабільної ситуації на внутрішньому ринку пального в період високого сезонного попиту та проведення сільськогосподарських польових робіт», — йдеться у заяві російського уряду.

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Влада РФ намагається утримати достатній рівень постачання пального в середині країни під час сезону відпусток і збору врожаю.

Bloomberg зазначає, що вплив такого кроку на глобальний ринок буде обмеженим. Зокрема, експорт бензину з РФ становить близько 100 тисяч барелів на добу — це менше 2% від світового обсягу морської торгівлі бензином.

Однією з ключових причин заборони стали пошкодження нафтопереробної інфраструктури через атаки українських безпілотників, що змусило змінити графіки технічного обслуговування на підприємствах.

Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на міністра енергетики Сергія Цивільова, ремонтні роботи можуть тривати довше або ж відкладатися через проблеми з постачанням запчастин, викликані міжнародними санкціями.

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Раніше Росія вже забороняла експорт бензину для компаній, які не є його виробниками.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається вплинути на ситуацію в енергетичному секторі та спровокувати нову хвилю подорожчання нафти.

Ми раніше інформували, що доходи Росії від експорту нафти й газу в липні 2025 року можуть скоротитися на приблизно 37% порівняно з тим самим місяцем минулого року.