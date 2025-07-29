- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 834
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія заборонила експорт бензину до кінця серпня: названа причина
Російський уряд запровадив тимчасову заборону на експорт бензину до кінця серпня.
Уряд Росії заборонив експорт бензину виробниками пального щонайменше до кінця серпня. Це рішення пов’язане з дефіцитом на внутрішньому ринку та ускладненням роботи нафтопереробних заводів через атаки дронів і санкції.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Рішення ухвалене для збереження стабільної ситуації на внутрішньому ринку пального в період високого сезонного попиту та проведення сільськогосподарських польових робіт», — йдеться у заяві російського уряду.
Влада РФ намагається утримати достатній рівень постачання пального в середині країни під час сезону відпусток і збору врожаю.
Bloomberg зазначає, що вплив такого кроку на глобальний ринок буде обмеженим. Зокрема, експорт бензину з РФ становить близько 100 тисяч барелів на добу — це менше 2% від світового обсягу морської торгівлі бензином.
Однією з ключових причин заборони стали пошкодження нафтопереробної інфраструктури через атаки українських безпілотників, що змусило змінити графіки технічного обслуговування на підприємствах.
Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на міністра енергетики Сергія Цивільова, ремонтні роботи можуть тривати довше або ж відкладатися через проблеми з постачанням запчастин, викликані міжнародними санкціями.
Раніше Росія вже забороняла експорт бензину для компаній, які не є його виробниками.
Раніше повідомлялося, що Росія намагається вплинути на ситуацію в енергетичному секторі та спровокувати нову хвилю подорожчання нафти.
Ми раніше інформували, що доходи Росії від експорту нафти й газу в липні 2025 року можуть скоротитися на приблизно 37% порівняно з тим самим місяцем минулого року.