Як самостійно підстригти чубчик: корисні поради

Як самостійно підстригти чубчик / © Getty Images

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Добре, що чубчик — це та частина волосся, яку можна підстригти самостійно, якщо дотримуватись простих порад і не поспішати. Видання Real Simple розповіло про корисні лайфгаки та підготували детальний гід, як підстригти чубчик вдома без шкоди вашому іміджу та самооцінки.

Підготовка

Перед тим як взятися за ножиці, переконайтеся, що маєте час, простір і ви достатньо спокійні. Ніколи не стрижіть чубчик поспіхом перед важливою зустріччю чи побаченням.

Що потрібно мати:

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гребінець із дрібними зубцями;

кілька великих затискачів для волосся;

гострі перукарські ножиці, ідеально довжиною 6–7 см;

дзеркало, добре освітлення та чисте сухе волосся.

Важливо! Завжди стрижіть чубчик на сухому волоссі, бо мокре «аілстрибує» за висиханні і ви ризикуєте отримати надто короткий результат.

Як правильно підстригти чубчик

Крок 1: розділіть чубчик від решти волосся

За допомогою гребінеця, відділіть трикутну зону чубчика, від центру лоба до зовнішнього краю брів. Решту волосся закріпіть затискачами чи зав’яжіть у хвіст, воно не повинно заважати.

Якщо у вас чубчик з подовженими краями, приберіть бокові частини, зосередимося лише на центральній частині.

Крок 2: задайте напрямок і довжину

Зробіть укладання чубчика так, як носите зазвичай: рівно, на бік або злегка на дві сторони.

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Сформуйте пальцями «петлю» з волосся, притискайте пасмо між вказівним і середнім пальцями недомінантної руки. Опустіть пальці до рівня брів, але не тягніть волосся вниз.

Крок 3: підстригання

Візьміть ножиці у домінантну руку та підстрижіть волосся горизонтально, просто під лінією пальців. Робіть це маленькими «укусами», а не одним рухом. Орієнтовно зріжте не більше 0,5 см, навіть якщо здається, що цього замало.

Порада: краще підстригти занадто мало, ніж забагато. Завжди можна доробити.

Крок 4: пом’якшення лінії

Після обрізання основної довжини знову затисніть чубчик між пальцями та вертикально поставте ножиці, зробіть невеликі V-подібні надрізи по краю. Це надасть текстури та зробить лінію живішою та натуральнішою.

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Часті запитання

Чи можна виправити нерівний чубчик? Так, але робіть це обережно. Займіться цим після першого зрізу, коли оцінка об’єктивнішою. Краще підрівнювати потроху, знову користуючись пальцями як лінією. Якщо форма «попливла» повністю, краще зверніться до професіонала.

Який чубчик найкраще підходить для домашнього підстригання? Почніть зі «шторки» чи рваного чубчика, який не потребує ідеально прямої лінії. Класичний прямий чубчик складніший у виконанні, тому спершу краще сформувати його у салоні, а вдома тільки підтримувати форму.

Що робити, якщо чубчик вийшов занадто коротким?

Не панікуйте, ось кілька лайфгаків:

зробіть завивання чубчика плойкою, щоб зробити його м’якшим; носіть його на бік або з косим проділом; використовуйте стильні обручі, хустки, шпильки; пам’ятайте, що волосся росте у середньому на 1 см на місяць.

Підстригання чубчика вдома — не магія, а навичка, яку легко опанувати, якщо діяти уважно, повільно та зі здоровим глуздом. Не поспішайте, довіряйте своїм пальцям як орієнтиру та користуйся лише якісними інструментами.

Пам’ятайте! Краще менше, але якісно. І навіть якщо щось піде не так, це не трагедія, а чудова нагода навчитися носити обруч.

Якщо маєте сумніви чи хочете спробувати нову форму, краще зверніться до професійного перукаря, він не лише зробить ідеальний зріз, а й підкаже, що найкраще пасує саме вашому обличчю.

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