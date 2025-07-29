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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Кабачкові вафлі з сиром: рецепт смачного сніданку

Кабачкові вафлі з сиром — це альтернатива всім улюбленим кабачковим оладкам, але особливість їхнього приготування в тому, що вони не смажаться в олії.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
98 ккал
Кабачкові вафлі з сиром

Кабачкові вафлі з сиром / © Credits

Така корисна випічка припаде до смаку як дорослим, так і дітям. Подайте зі сметаною або улюбленим соусом.

Інгредієнти

кабачок
300 г
сир "Моцарелла"
80 г
яйце куряче
1 шт.
борошно пшеничне
4 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Кабачок помийте, обсушіть паперовим рушником, натріть на велику тертку, злегка посоліть і залиште на 8-10 хвилин. Відтисніть рідину.

  2. Сир натріть на дрібну тертку.

  3. У миску викладіть кабачок, сир, яйце, сметану, всипте борошно, перець чорний мелений, сіль і добре перемішайте.

  4. Вафельницю злегка змастіть олією, викладіть тісто і смажте до золотистого кольору.

Поради:

  • Якщо кабачок старий, очистьте його від шкірки та видаліть насіння.

  • Сир використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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