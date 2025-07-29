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Кабачкові вафлі з сиром: рецепт смачного сніданку
Кабачкові вафлі з сиром — це альтернатива всім улюбленим кабачковим оладкам, але особливість їхнього приготування в тому, що вони не смажаться в олії.
Така корисна випічка припаде до смаку як дорослим, так і дітям. Подайте зі сметаною або улюбленим соусом.
Інгредієнти
- кабачок
- 300 г
- сир "Моцарелла"
- 80 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 4 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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Кабачок помийте, обсушіть паперовим рушником, натріть на велику тертку, злегка посоліть і залиште на 8-10 хвилин. Відтисніть рідину.
Сир натріть на дрібну тертку.
У миску викладіть кабачок, сир, яйце, сметану, всипте борошно, перець чорний мелений, сіль і добре перемішайте.
Вафельницю злегка змастіть олією, викладіть тісто і смажте до золотистого кольору.
Поради:
Якщо кабачок старий, очистьте його від шкірки та видаліть насіння.
Сир використовуйте будь-який.