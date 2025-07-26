Чоловік називав себе послом і пропонував роботу у вигаданих країнах

Фейкове посольство в Індії / © Піюш Рай у мережі Х

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В Індії 47-річний чоловік орендував розкішний будинок біля столиці країни Нью-Делі та називав себе послом вигаданих країн. Для переконливості він розвісив біля входу різні прапори і припаркував розкішні автомобілі з підробленими дипломатичними номерними знаками.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на індійську поліцію.

Як повідомляється, Харшвардхан Джайн обманював людей, обіцяючи їм роботу за кордоном. При цьому він називав себе послом таких країн, як «Себорга» або «Вестарктика».

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Під час обшуків в орендованому будинку поліція виявила кілька підроблених фотографій, на яких Джайн зображений зі світовими лідерами, а також підроблені печатки Міністерства закордонних справ Індії та майже трьох десятків країн.

Фальшивому послу висунуто звинувачення у підробці документів, видаванні себе за іншу особу та зберіганні підроблених документів.

Його також підозрюють у незаконному відмиванні грошей через фіктивні компанії за кордоном.

Поліція вилучила чотири автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та майже 4,5 мільйона індійських рупій (52 095 доларів США) та інші іноземні валюти готівкою.

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Нагадаємо, у США засновників онлайн-церкви Victorious Grace звинувачуються у масштабному криптовалютному шахрайстві, яке, за їхніми словами, вони здійснювали з божественного благословення.