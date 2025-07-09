Одруженого українця шантажували через його інтимний зв’язок з чоловіком

Чоловік став жертвою шантажистів через сексуальну орієнтацію / © unsplash.com

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Невідомі зловмисники шантажували мешканця одного з міст на сході України, дізнавшись про його інтимний зв’язок із чоловіком. Вони погрожували, що про його сексуальну орієнтацію стане відомо усім його телефонним контактам, а насамперед — його дружині.

Про це повідомило видання «Судово-юридична газета».

Через власну необачність чоловік сам надав зловмисникам доступ до персональної інформації, яка зберігалася у його телефоні. У березні 2025 року він отримав у месенджер Telegram повідомлення з посиланням, перейшовши за яким він залишив певний код.

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Уже через декілька годин невідомі особи надіслали чоловікові відеозапис з його перепискою інтимного характеру. За нерозповсюдження цієї інформації вони вимагали 15 тисяч гривень. При цьому вони продемонстрували, що мають доступ до різних файлів з його телефона — фото, документів тощо.

Чоловік змушений був погодитися і заплатити. Але тільки розпалив цим апетити шантажистів, які з іншого акаунта почали вимагати від чоловіка ще 22 тисячі гривень. Він знову виконав їхню вимогу, але й цей переказ не вирішив проблему.

Коли аферисти почали вимагати ще 33 тисячі гривень, чоловік звернувся за допомогою до поліції.

За інформацією видання, розслідування цього злочину все ще триває.

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Нагадаємо, у Великій Британії чоловік видурив у свого давнього шкільного друга тисячі фунтів, розповівши йому вигадану історію про невиліковний рак мозку.