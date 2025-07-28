Під гаслом "Аллаху Акбар!": у Шотландії чоловік погрожував пасажирам літака бомбою

Затримали пасажира літака у США

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У Шотландії затримали пасажира EasyJet, який нібито вигукував «Аллаху Акбар» у літаку. Чоловік стверджував, що на борту є бомба.

Про це повідомляє The Telegraph.

Деталі інциденту з бомбою в літаку

На кадрах з борту видно, як пасажири притиснули його до підлоги, і він сказав, що хоче «надіслати повідомлення» Дональду Трампу, який зараз перебуває з візитом у Шотландії. 41-річного чоловіка було затримано на місці події та залишилося під вартою. Офіцери, які чекали на злітній смузі, наділи на чоловіка кайданки та витягли його з літака.

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Свідок, який побажав залишитися анонімним, розповів газеті Sun, що прокинувся близько 8 ранку та почув, як чоловік говорить про бомбу.

«Він буквально вийшов з туалету, кричачи «Аллаху Акбар», піднявши руки над головою. Потім він сказав: «У мене бомба, у мене бомба» – у цей момент люди були спантеличені», — пригадав пасажир.

Свідок додав, що чоловік штовхав персонал авіакомпанії та поводився з ними агресивно. Троє пасажирів притиснули чоловіка до землі, а стюардесам довелося залізти на сидіння, щоб пройти повз нього та перевірити його багаж.

Екстрена посадка відбулася після оголошення пілота, перш ніж поліція кинулася на місце, щоб провести арешт.

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«Головний поліцейський сказав: «Дивіться, не жартуйте, бо ви одразу впадете. На цей момент хлопець заспокоївся. Він зізнався, що в нього немає бомби. Він здався», — розповів свідок.

Відеозапис оцінюють співробітники антитерористичного відділу.

Наразі інцидент вважають локалізованим, і ніхто інший, як запевняє поліція, не був причетний.

Раніше в австрійському Відні невідомі молодики із гаслом "Аллаху Акбар!" влаштували дебош у католицькій церкві Св. Антонія Падуанського.

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Порушники увірвалися до храму, де почали бити ногами лавки та сповідальню. Коли вони йшли до вівтарної зони, пастор викликав поліцію. Молодики встигли втекти до приїзду копів.

Попередньо, жодного підозрюваного не затримали, однак, правоохоронці встановили особи 10 ймовірних зловмисників, які вже були причетні до порушення громадського порядку раніше. Внаслідок інциденту постраждалих немає, а зловмисники під час дебошу нікому не погрожували.