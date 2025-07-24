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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У РФ розбився пасажирський літак Ан-24 — загинули всі

Сьогодні вранці, 24 липня, розбився пасажирський літак Ан-24, на борту якого перебувало 49 росіян. Це сталось в Амурській області РФ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місце авіакатастрофи виїхали рятівники

На місце авіакатастрофи виїхали рятівники / © Associated Press

У Росії розбився пасажирський літак Ан-24 з 49 людьми на борту. Повітряне судно, яке прямувало з Хабаровська до Тинди через Благовіщенськ, зникло з радарів.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Літак належав авіакомпанії «Ангара». На його борту перебувало 43 пасажири, зокрема п’ятеро дітей, а також шестеро членів екіпажу.

За інформацією транспортної прокуратури, Ан-24 зник під час другого кола перед посадкою в аеропорту Тинди. Екіпаж не подавав сигналів лиха.

Спочатку здійснювалися пошукові роботи Ан-24, які ускладнювала гірська тайга Амурської області.

Згодом повідомили, що виявлено місце падіння літака Ан-24 в горах. На місці авіакатастрофи літака виявлено його фюзеляж, який горів.

За попередніми даними, виживших немає.

Відомо, що зниклий Ан-24 був виготовлений майже 50 років тому. Проте, за інформацією авіаслужб, його сертифікат льотної придатності був подовжений до 2036 року.

Раніше повідомлялося, що літак Ан-24 зник і не подавав сигналу. Льотчик не зміг приземлитися з першого разу, пішов на друге коло, після чого зник зв’язок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3670
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