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В РФ разбился пассажирский самолет Ан-24 — погибли все
Сегодня утром, 24 июля, разбился пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились 49 россиян.
В России разбился пассажирский самолет Ан-24 с 49 людьми на борту. Воздушное судно, следовавшее из Хабаровска в Тынду через Благовещенск, исчезло с радаров.
Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.
Самолет принадлежал авиакомпании «Ангара». На его борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, а также шестеро членов экипажа.
По информации транспортной прокуратуры, Ан-24 пропал во втором круге перед посадкой в аэропорту Тынды. Экипаж не подавал сигналов бедствия.
Первоначально осуществлялись поисковые работы Ан-24, которые усложняла горная тайга Амурской области.
Впоследствии сообщили, что обнаружено место падения самолета Ан-24 в горах. На месте авиакатастрофы самолета обнаружен его горящий фюзеляж.
По предварительным данным, выживших нет.
Известный, что пропавший Ан-24 был изготовлен почти 50 лет назад. Однако, по информации авиаслужб, его сертификат летной годности был продлен до 2036 года.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 пропал и не подавал сигнала. Летчик не смог приземлиться с первого раза, пошел на второй круг, после чего исчезла связь.