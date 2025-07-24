На место авиакатастрофы выехали спасатели / © Associated Press

Реклама

В России разбился пассажирский самолет Ан-24 с 49 людьми на борту. Воздушное судно, следовавшее из Хабаровска в Тынду через Благовещенск, исчезло с радаров.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Самолет принадлежал авиакомпании «Ангара». На его борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, а также шестеро членов экипажа.

Реклама

По информации транспортной прокуратуры, Ан-24 пропал во втором круге перед посадкой в аэропорту Тынды. Экипаж не подавал сигналов бедствия.

Первоначально осуществлялись поисковые работы Ан-24, которые усложняла горная тайга Амурской области.

Впоследствии сообщили, что обнаружено место падения самолета Ан-24 в горах. На месте авиакатастрофы самолета обнаружен его горящий фюзеляж.

По предварительным данным, выживших нет.

Реклама

Известный, что пропавший Ан-24 был изготовлен почти 50 лет назад. Однако, по информации авиаслужб, его сертификат летной годности был продлен до 2036 года.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 пропал и не подавал сигнала. Летчик не смог приземлиться с первого раза, пошел на второй круг, после чего исчезла связь.