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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В РФ разбился пассажирский самолет Ан-24 — погибли все

Сегодня утром, 24 июля, разбился пассажирский самолет Ан-24, на борту которого находились 49 россиян.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На место авиакатастрофы выехали спасатели

На место авиакатастрофы выехали спасатели / © Associated Press

В России разбился пассажирский самолет Ан-24 с 49 людьми на борту. Воздушное судно, следовавшее из Хабаровска в Тынду через Благовещенск, исчезло с радаров.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС.

Самолет принадлежал авиакомпании «Ангара». На его борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, а также шестеро членов экипажа.

По информации транспортной прокуратуры, Ан-24 пропал во втором круге перед посадкой в аэропорту Тынды. Экипаж не подавал сигналов бедствия.

Первоначально осуществлялись поисковые работы Ан-24, которые усложняла горная тайга Амурской области.

Впоследствии сообщили, что обнаружено место падения самолета Ан-24 в горах. На месте авиакатастрофы самолета обнаружен его горящий фюзеляж.

По предварительным данным, выживших нет.

Известный, что пропавший Ан-24 был изготовлен почти 50 лет назад. Однако, по информации авиаслужб, его сертификат летной годности был продлен до 2036 года.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 пропал и не подавал сигнала. Летчик не смог приземлиться с первого раза, пошел на второй круг, после чего исчезла связь.

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Дата публикации
Количество просмотров
2126
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