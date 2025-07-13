В Британии разбился самолет: первые подробности катастрофы

В Британии разбился самолет. / © Associated Press

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В аэропорту Саутенда в графстве Эссекс на юго-востоке Англии разбился небольшой самолет. Как сообщила полиция Эссекса, информация о "серьезном инциденте" поступила незадолго до 16:00 по местному времени. Речь идет об аварии 12-метрового самолета, вызвавшей масштабный пожар.

Об этом сообщает Sky News.

Очевидцы сообщают о громком взрыве и "огненном шаре" в небе. В соцсетях публикуют фото и видео с густым черным дымовым облаком, поднимающимся над территорией аэропорта.

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На месте происшествия работают все службы экстренного реагирования. Пожарно-спасательная служба Эссекса направила четыре экипажа пожарных и несколько спецавтомобилей. Служба скорой помощи Восточной Англии также сообщила о прибытии четырех машин скорой помощи, четырех автомобилей реагирования на чрезвычайные ситуации и воздушной скорой помощи.

Инцидент продолжается, и власти просят жителей избегать района вокруг аэропорта, чтобы не мешать спасательным работам.

По информации сайта аэропорта Саутенда, из-за происшествия отменены по меньшей мере четыре рейса. Еще два самолета были вынуждены сменить маршрут и приземлились в аэропортах Лондон Гатвик и Лондон Станстед.

Депутат парламента от округа Саутенд-Уэст Дэвид Бертон-Сэмпсон призвал общественность "держаться в стороне и дать службам возможность работать". Член местного совета Мэтт Дент подтвердил, что речь идет о падении небольшого самолета и выразил поддержку всем пострадавшим.

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Напомним, стала известна причина авиакатастрофы в Индии. Индийское бюро по расследованию авиационных событий (AAIB) обнародовало предварительные выводы по поводу катастрофы.