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У Росії зник пасажирський літак Ан-24: на борту понад 40 осіб
Літак Ан-24 не зміг приземлитися з першого разу, пішов на друге коло, після чого зник зв’язок.
У Росії зник літак Ан-24, який прямував за маршрутом «Хабаровськ-Благовєщенськ-Тинда». Біля кінцевої точки він не пройшов контроль і зв’язку з ним наразі немає.
Про це пише пропагандистське видання ТАСС.
Відомо, що в літаку Ан-24 перебувають 43 пасажири, зокрема п’ятеро дітей.
За даними медіа Baza, Ан-24 компанії «Ангара» готувався до посадки в Тинді, але не зміг приземлитися з першого разу і пішов на друге коло. Після цього зв’язок із ним зник.
На пошуки лайнера вилетів вертоліт Мі-8 і наземні служби.
Нагадаємо, у Хабаровському краї Росії розбився вертоліт Мі-8. На борту перебували троє членів екіпажу та двоє техніків — не вижив ніхто.