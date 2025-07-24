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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії зник пасажирський літак Ан-24: на борту понад 40 осіб

Літак Ан-24 не зміг приземлитися з першого разу, пішов на друге коло, після чого зник зв’язок.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Літак Ан-24

Літак Ан-24 / © Вікіпедія

У Росії зник літак Ан-24, який прямував за маршрутом «Хабаровськ-Благовєщенськ-Тинда». Біля кінцевої точки він не пройшов контроль і зв’язку з ним наразі немає.

Про це пише пропагандистське видання ТАСС.

Відомо, що в літаку Ан-24 перебувають 43 пасажири, зокрема п’ятеро дітей.

За даними медіа Baza, Ан-24 компанії «Ангара» готувався до посадки в Тинді, але не зміг приземлитися з першого разу і пішов на друге коло. Після цього зв’язок із ним зник.

На пошуки лайнера вилетів вертоліт Мі-8 і наземні служби.

Нагадаємо, у Хабаровському краї Росії розбився вертоліт Мі-8. На борту перебували троє членів екіпажу та двоє техніків — не вижив ніхто.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3476
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