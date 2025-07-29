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Чого очікувати Україні від нового президента Польщі Навроцького: посол відповів
Навроцький у своїй публічній риториці приділяє значну увагу історичній пам’яті.
Новий президент Польщі Кароль Навроцький 6 серпня складе присягу. Очікується, що після інавгурації відбудеться налагодження безпосередньої комунікації між Україною і новим польським керівництвом.
Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв'ю РБК-Україна.
Дипломат переконаний, що “з президентом Навроцьким треба налагоджувати контакти". Боднар наголосив, що український лідер Володимир Зеленський вже привітав Навроцького з перемогою, як у соціальних мережах, так і через офіційне письмове звернення.
"Очікуємо, що польська сторона буде відкрита до конструктивного діалогу, який допоможе нам у розвитку стратегічного партнерства, а також у вирішенні проблемних питань", - каже дипломат.
З його слів, у своїй публічній риториці Навроцький приділяє значну увагу історичній пам’яті. Водночас він наголошує на важливості тем, пов’язаних з європейською та євроатлантичною інтеграцією України.
"Добре відомо, що в державному інтересі Польщі - щоб Україна була із західним блоком. Україна зараз боронить Європу, зокрема й Польщу, від російської агресії", - наголошує посол.
Своєю чергою, Київ сподівається на предметний діалог з Варшавою.
"Ми маємо надію, що в подальшому діалозі ми будемо говорити про конкретні речі, розвіювати певні міфи і проблеми, які використовувалися в політичному дискурсі, а також знаходити точки дотику, які б допомагали мати спільний порядок денний і вирішувати проблеми в дусі конструктивного діалогу, а не через медіа", - висловився український посол.
Нагадаємо, у червні в Польщі відбувся другий тур виборів. Президентом країни став Кароль Навроцький - кандидат від правоконсервативної партії «Право і справедливість» (PiS). Політик отримав 51,09% голосів виборців.
Навроцький відомий тим, що виступив проти вступу України та зобов'язався не відправляти туди польські війська. З його слів, мовляв, вступ України до НАТО “є безглуздим і поставить Альянс у прямий конфлікт з Росією”.
Окрім того, нещодавно він звернувся до президента України Володимира Зеленського із проханням масштабувати процес ексгумації жертв Волинської трагедії. Адже, каже Навроцький, питання Волинської трагедії залишається однією зі складних тем у відносинах між Польщею та Україною.