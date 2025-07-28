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Таємничий міжзоряний об’єкт мчить крізь Сонячну систему — він більший за Еверест
Комета 3I/ATLAS, яка летить крізь Сонячну систему, виявилася більшою за Еверест. Вчені вважають, що це природний об’єкт, попри припущення про інопланетне походження.
Вчені повідомили про нові дані щодо загадкового об’єкта, який пролітає крізь Сонячну систему. Комета 3I/ATLAS, як з’ясувалося, має діаметр понад 11 кілометрів — це більше, ніж висота гори Еверест.
Про це повідомляє Daily Mail.
Астрономи проаналізували знімки, зроблені обсерваторією імені Віри С. Рубін, і виявили, що ядро комети має радіус приблизно 5,6 км. Таким чином, 3I/ATLAS є найбільшим із трьох відомих міжзоряних об’єктів, які коли-небудь спостерігали у Сонячній системі. Для порівняння, діаметр комети Борисова, виявленої 2019 року, становив лише 1 км, а Оумуамуа 2017 року — близько 400 метрів.
Професор Гарвардського університету Аві Леб припустив, що така швидкість і траєкторія комети — понад 200 тис. км/год — можуть свідчити про штучне походження об’єкта. Він заявив, що “важко уявити природний процес, який би надав кометі таку швидкість”, і припустив, що її могли спрямувати інопланетяни.
Проте більшість учених з цим не погоджуються. Астроном Кріс Лінтотт з Оксфорду назвав припущення про інопланетне походження “повною нісенітницею” і зазначив, що вони лише шкодять серйозним науковим дослідженням.
Новий аналіз коми комети — навколишньої хмари пилу, газу та льоду — вказує на її природне походження. За словами дослідників, велика кількість льоду й пилу характерна саме для звичайних комет.
Раніше повідомлялось, що астероїд 2024 YR4, діаметром близько ста метрів, рухається в напрямку Землі і може влучити в Місяць.