Таємничий міжзоряний об’єкт мчить крізь Сонячну систему — він більший за Еверест

Комета / © Associated Press

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Вчені повідомили про нові дані щодо загадкового об’єкта, який пролітає крізь Сонячну систему. Комета 3I/ATLAS, як з’ясувалося, має діаметр понад 11 кілометрів — це більше, ніж висота гори Еверест.

Про це повідомляє Daily Mail.

Комета 3I/ATLAS. / © Daily Mail

Астрономи проаналізували знімки, зроблені обсерваторією імені Віри С. Рубін, і виявили, що ядро комети має радіус приблизно 5,6 км. Таким чином, 3I/ATLAS є найбільшим із трьох відомих міжзоряних об’єктів, які коли-небудь спостерігали у Сонячній системі. Для порівняння, діаметр комети Борисова, виявленої 2019 року, становив лише 1 км, а Оумуамуа 2017 року — близько 400 метрів.

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Професор Гарвардського університету Аві Леб припустив, що така швидкість і траєкторія комети — понад 200 тис. км/год — можуть свідчити про штучне походження об’єкта. Він заявив, що “важко уявити природний процес, який би надав кометі таку швидкість”, і припустив, що її могли спрямувати інопланетяни.

Проте більшість учених з цим не погоджуються. Астроном Кріс Лінтотт з Оксфорду назвав припущення про інопланетне походження “повною нісенітницею” і зазначив, що вони лише шкодять серйозним науковим дослідженням.

Новий аналіз коми комети — навколишньої хмари пилу, газу та льоду — вказує на її природне походження. За словами дослідників, велика кількість льоду й пилу характерна саме для звичайних комет.

Раніше повідомлялось, що астероїд 2024 YR4, діаметром близько ста метрів, рухається в напрямку Землі і може влучити в Місяць.

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