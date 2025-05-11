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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
602
Час на прочитання
2 хв

“Із цим все погано”: Чмут шокував проблемами із підготовкою мобілізованих в Україні

Тарас Чмут пояснив, як можна підвищити загальну ефективність БЗВП.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тарас Чмут

Тарас Чмут / © ТСН.ua

В Україні є три проблеми із базовою загальновійськовою підготовкою (БЗВП). Перша — це умови, в яких знаходиться мобілізований.

Про це голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут розповів в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

«Тобто це його побут, лікування, логістика, проживання і так далі. Із цим все погано», — пояснив Тарас Чмут.

Друга проблема — це інструктори, які готують мобілізованих.

«Можете мати ідеальні умови, найкращих мобілізованих, але якщо інструкторів немає, на одного інструктора приходиться 50-60 слухачів, нічого не буде», — каже Тарас Чмут.

Третя — це програми і медбаза навколо них.

«Можна мати ідеальну програму, але якщо ви показуєте, як стріляти з кулемета на відео просто або на плакаті, то навряд чи людина навчиться стріляти з кулемета. З медбазою теж проблеми. Це три ключові групи проблем по БЗВП. Програма, її тривалість— це важливий блок, але він не є головний. Тут жоден не є головний, вони всі взаємодоповнюючі», — пояснив Тарас Чмут.

Підвищити загальну ефективність БЗВП, за його словами, можна шляхом підвищення всіх трьох показників: умови, інструктори і забезпечення процесу.

Раніше Тарас Чмут розповів, чи працює мобілізація в Україні. Він відверто назвав три проблеми.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧМУТ: Перемир’я на 30 днів — пастка! Втрачаємо 50 км² на тиждень! Де будуть нові гарячі точки?

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Дата публікації
Кількість переглядів
602
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