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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Раміна Есхакзай заінтригувала заручинами з коханим-військовим

Понад рік тому Раміна Есхакзай розсекретила роман із військовим. Нині ж ведучу запідозрили в заручинах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Раміна Есхакзай

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

Відома українська ведуча та блогерка Раміна Есхакзай заінтригувала заручинами з коханим-військовим, якого вона наразі приховує.

Такі плітки з'явилися після нещодавніх світлин знаменитості з Лондона. Так, ведуча побувала на легендарному бою боксера Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Звичайно ж, Раміна Есхакзай поділилася фото звідти.

Раміна Есхакзай

Раміна Есхакзай

Та користувачі звернули увагу на цікаву деталь. Річ у тім, що на безіменному пальці Раміни красувалася каблучка, яка ну дуже нагадує обручку. Прихильники ведучої запідозрили, чи, бува, не заручилася вона з коханим-військовим. Утім, сама ж Раміна поки що він коментарів утримується та тримає інтригу.

Раміна Есхакзай

Раміна Есхакзай

Зазначимо, про стосунки з військовим Раміна Есхакзай вперше розповіла в квітні 2024 року. Знаменитість познайомилася з обранцем у Мережі та запросила його на побачення. Врешті, між парою виникли почуття. Щоправда, коханого ведуча приховує, адже він – військовий, тож Раміна турбується про його безпеку.

До речі, раніше ведуча була заручена з адвокатом Євгеном Проніним. Навесні 2023 року Раміна Есхакзай оголосила про завершення їхніх стосунків. Пара була разом протягом п'яти років. Причина розриву лишається невідомою, але Раміна та Євген закінчили стосунки з повагою одне до одного.

Нагадаємо, на початку липня донька співачки Олі Полякової заручилася, а через декілька тижнів встигла й вийти заміж. Маша вже показала, яким було її весілля в США.

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