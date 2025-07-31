Рамина Эсхакзай / © instagram.com/raminalalala

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Известная украинская ведущая и блогерша Рамина Эсхакзай заинтриговала помолвкой с возлюбленным-военным, которого она пока что скрывает.

Такие сплетни появились после недавних фотографий знаменитости из Лондона. Так, ведущая побывала на легендарном бою боксера Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. Конечно же, Рамина Эсхакзай поделилась фото оттуда.

Рамина Эсхакзай

Но пользователи обратили внимание на интересную деталь. Дело в том, что на безымянном пальце Рамины красовалось кольцо, которое ну очень напоминает обручальное. Поклонники ведущей заподозрили, не обручилась ли она с возлюбленным-военным. Впрочем, сама же Рамина пока что он комментариев воздерживается и держит интригу.

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Рамина Эсхакзай

Отметим, об отношениях с военным Рамина Эсхакзай впервые рассказала в апреле 2024 года. Знаменитость познакомилась с избранником в Сети и пригласила его на свидание. Наконец, между парой возникли чувства. Правда, возлюбленного ведущая скрывает, ведь он - военный, поэтому Рамина беспокоится о его безопасности.

Кстати, ранее ведущая была помолвлена с адвокатом Евгением Прониным. Весной 2023 года Рамина Эсхакзай объявила о завершении их отношений. Пара была вместе в течение пяти лет. Причина разрыва остается неизвестной, но Рамина и Евгений закончили отношения с уважением друг к другу.

Напомним, в начале июля дочь певицы Оли Поляковой обручилась, а через несколько недель успела и выйти замуж. Маша уже показала, какой была ее свадьба в США.