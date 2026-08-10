Албанія відреагувала на скандальну заяву Зеленського про Косово та пояснила різницю з війною РФ

Прапор Албанії / © Pixabay

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В Албанії відреагували на слова президента України Володимира Зеленського щодо Косова, які викликали обурення у Приштині. У Тирані наголосили на підтримці незалежності Косова, водночас уникнувши прямої критики українського лідера.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Албанії.

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У відомстві зазначили, що підтримують як суверенітет і територіальну цілісність України, так і незалежність Косово.

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«Албанія твердо підтримує суверенітет, незалежність, територіальну цілісність і європейське майбутнє України, ми твердо підтримуємо суверенітет, незалежність Косова і його повноправне місце у європейській родині», — заявили в албанському МЗС.

У Тирані окремо застерегли від прямих паралелей між ситуацією навколо Косова та російською агресією проти України. Там нагадали, що Міжнародний суд ООН визнав декларацію Косово про незалежність, тоді як вторгнення РФ з окупацією українських територій в Албанії назвали грубим порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

«Міжнародний суд ООН висловився однозначно: декларація Косова про проголошення незалежності не порушує міжнародне право. Агресія Росії проти України — це зовсім інша історія. Вона становить собою грубе порушення Статуту ООН та міжнародного права і порушення заснованого на правилах міжнародного ладу,» — йдеться в заяві.

Що передувало

У столиці Косова Приштині з будівлі в центрі міста зняли величезний український прапор з написом «Free Ukraine». Банер висів там близько чотирьох років, від початку повномасштабного вторгнення Росії. Причиною рішення, ймовірно, стала позиція України щодо статусу Косово, яку Володимир Зеленський нещодавно підтвердив під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем.

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Рішення прокоментував мер Приштини Перпарім Рама. Він заявив, що Косово продовжує підтримувати народи, які борються з війною, насильством і переслідуваннями, однак очікує такого ж ставлення до власної державності.

«Коли Косово не поважають, столиця Приштина завжди реагує однаково», — заявив Рама. За його словами, солідарність Косово з Україною залишається незмінною. Водночас мер наголосив, що жодна політика не може будуватися на применшенні державності Косово та жертв його народу.

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