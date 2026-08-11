Затемнення, яке починає нову главу: що зміниться в житті кожного знаку зодіаку після 12 серпня

Сонячне затемнення 12 серпня: гороскоп / © Mixnews

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12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде спостерігати лише в окремих регіонах планети, а часткове затемнення буде видно в багатьох країнах Європи. З астрономічного погляду це природне явище, яке відбувається під час молодика, коли Місяць опиняється між Землею та Сонцем. В астрології ж затемнення традиційно пов’язують із завершенням старих процесів та початком нового етапу. Цього разу подія відбувається у Леві — знаку, який асоціюють із впевненістю, творчістю, сміливістю, самовираженням та бажанням більше уваги приділяти власним цілям. Ось які сфери життя затемнення може символічно підсвітити для кожного знаку.

Овен

Для Овнів на перший план виходять творчість, романтика, задоволення та самовираження. Може з’явитися бажання повернутися до давно відкладеного хобі або проєкту.

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Що варто зробити: нарешті зробити перший крок у справі, яку давно хотілося спробувати.

Чого уникати: чекати ідеального моменту.

Телець

Тельці можуть відчути потребу змінити щось у домі, сімейних стосунках або власному відчутті безпеки. Старі сімейні питання можуть знову нагадати про себе.

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Що варто зробити: навести лад удома або розібратися з одним важливим сімейним питанням.

Чого уникати: намагатися вирішувати за близьких їхні проблеми.

Близнята

Для Близнят активізується сфера спілкування. Нові знайомства, перемовини, навчання, листування та цікаві ідеї можуть зайняти значну частину життя.

Що варто зробити: розповісти про свою ідею людям, які можуть допомогти її реалізувати.

Чого уникати: братися одночасно за надто багато справ.

Рак

Ракам затемнення нагадує про фінанси. Це гарний привід переглянути витрати, бюджет і плани щодо додаткового заробітку.

Що варто зробити: поставити конкретну фінансову ціль і переглянути щоденні витрати.

Чого уникати: витрачати гроші імпульсивно через поганий настрій.

Лев

Для Левів це найбільш особистий період, адже затемнення відбувається саме у їхньому знаку. Можуть змінитися погляди на кар’єру, стосунки, зовнішність, амбіції та власні пріоритети.

Що варто зробити: визначити головну мету на найближчі місяці.

Чого уникати: намагатися постійно доводити свою цінність іншим.

Діва

Дівам затемнення пропонує не поспішати, а зупинитися й завершити те, що давно залишалося незавершеним. Може посилитися потреба у відпочинку, тиші та відновленні.

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Що варто зробити: звільнити час і простір для нового етапу.

Чого уникати: сприймати втому як слабкість або лінощі.

Терези

Терезам варто звернути увагу на друзів, професійні контакти та довгострокові плани. Старе знайомство або спільний проєкт може отримати новий розвиток.

Що варто зробити: відновити корисний контакт або поділитися своїм планом із потенційним партнером.

Чого уникати: триматися за стосунки лише через давність знайомства.

Скорпіон

Для Скорпіонів важливими стають кар’єра, репутація та професійні амбіції. Можуть з’явитися нові обов’язки або можливість показати свої здібності.

Що варто зробити: визначити професійну мету та зробити помітний крок у цьому напрямі.

Чого уникати: чекати, що інші самі помітять ваші таланти.

Стрілець

Стрільців затемнення підштовхує до розширення горизонтів. Навчання, подорожі, нові знання, іноземні мови або професійна перепідготовка можуть стати особливо актуальними.

Що варто зробити: розпочати навчання, яке давно цікавило.

Чого уникати: постійно збирати інформацію замість практичних дій.

Козоріг

Козорогам варто позбутися зайвого — фінансових зобов’язань, старих домовленостей, непотрібних обов’язків або справ, які давно відкладалися.

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Що варто зробити: закрити хоча б одну проблему, яка давно не дає спокою.

Чого уникати: намагатися вирішити все одночасно.

Водолій

У Водоліїв на перший план виходять стосунки — любовні, дружні та ділові. Може стати очевидним, де порушений баланс і хто постійно поступається заради збереження миру.

Що варто зробити: чесно поговорити про те, що давно турбує.

Чого уникати: погоджуватися на незручні умови лише заради зовнішньої гармонії.

Риби

Рибам затемнення нагадує про повсякденне життя, роботу, режим і турботу про себе. Невеликі зміни у звичках можуть помітно вплинути на самопочуття та продуктивність.

Що варто зробити: змінити одну звичку, яка щодня забирає час або сили.

Чого уникати: намагатися за один день повністю перебудувати своє життя.

Астрологічні прогнози не мають наукового підтвердження, тому сприймати їх варто радше як привід замислитися над власними цілями та змінами. Затемнення 12 серпня можна використати як символічну дату для того, щоб завершити старе, переглянути пріоритети й нарешті розпочати те, що давно відкладалося.

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