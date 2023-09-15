Біля Севастополя український дрон уразив ще один російський корабель – журналіст

Морський дрон СБУ влаштував "бавовну" російському малому ракетному кораблю "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти.

Про це повідомив у п’ятницю, 15 вересня, військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела в українській спецслужбі.

Ураження ворожого судна відбулося напередодні.

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“За моєю інформацією, вчора “Морський малюк” влучив у задню праву частину рашистського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід”, - написав журналіст.

Росіянам довелося відбуксирувати “Самум” на ремонт із великим диферентом (тобто нахилом) на корму і креном на правий борт.

“Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 м”, - уточнив Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, в ніч проти 13 вересня в Севастополі прогриміла серія вибухів, після яких спалахнула пожежа на судноремонтному заводі. Згодом стало відомо про влучання ракет у два ворожі судна - дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

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