У Маріуполі помітили 20 вантажівок з російськими військовими

Напередодні у тимчасово захопленому Маріуполі спостерігався "незвичний рух" російських окупантів. У напрямку Новоазовська рухалися 20 вантажівок з живою силою армії РФ.

Про це він повідомив у Телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

"Незвичний рух зафіксовано вчора. Понад 20 вантажівок з поки живою силою через Маріуполь з напряму Бердянська в напрям Новоазовська", - наголосив Андрющенко.

За його словами, найбільш очевидною причиною цьому є спроба "терміново перекинути підкріплення на північ Донецької області дорогою Новоазовськ - Тельманове - Донецьк - Бахмут".

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що окупанти перекидають колишніх в'язнів під Запоріжжя для штурму, аби спробувати знову захопити Роботине. Колишні в'язні будуть використані для так званих "м'ясних штурмів" на південному фронті.

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