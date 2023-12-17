Дмитрий Коляденко заинтриговал своими новыми отношениями

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко удивил подробностями своей личной жизни.

Артист подчеркнул, что пытается как можно быстрее обрести свою любовь. По словам Коляденко, сейчас на его сердце претендуют сразу две девушки. С каждой по отдельности он побывал на первом свидании. Шоумен признался, что свою любовь он находит с помощью переписки в фотоблоге. И добавил, что постоянно становится инициатором отношений.

"У меня сейчас есть желание найти свою любовь. Я ищу любовь. Хочу ходить на свидания. Мне пишет много девушек, присылают сердечко (смайлик – прим. ред.). А я отвечаю! Два раза уже ходил на свидание. Мы познакомились в Instagram и это я написал! Сейчас у меня конфетно-букетный роман. Но еще ничего не было. Я только один раз с одной, и один раз с другой сходил на свидание", - заинтриговал Коляденко в программе "Він Вона Шоу".

Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

Отметим, что Дмитрий Коляденко уже состоял в нескольких браках. Впервые он женился на хореографе Елене Коляденко, которая родила ему сына Дмитрия. Впоследствии артист начал отношения с Ириной Билык. Они продлились с 2004 по 2006 год. Пара была только в гражданском браке. Впрочем, даже после расставания они время от времени устраивают романтические встречи.

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