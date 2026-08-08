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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Жодну ракету знову не збили: Повітряні сили про підсумки нічної атаки

Російським військам вдалося завдати ударів шістьма балістичними та зенітними керованими ракетами, жодну з яких збити не вдалося.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Масований наліт 8 серпня: ППО знищила 135 безпілотників, але «Іскандери» знову досягли цілей

Масований наліт 8 серпня: ППО знищила 135 безпілотників, але «Іскандери» знову досягли цілей / © ДСНС

У ніч проти 8 серпня українська протиповітряна оборона знешкодила 135 із 151 ворожого безпілотника, якими РФ атакувала регіони України. Проте жодної балістичної ракети, на жаль, збити знову не вдалося.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

Цієї ночі росіяни атакували Україну шістьма балістичними ракетами Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-400 із Брянської області.

Крім того, окупанти запустили 151 ударний дрон типу Shahed (в т.ч. реактивні), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу «Пародія».

Безпілотники запускали із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ., окуповані Донецьк і Крим.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, було збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано:

  • влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях;

  • падіння уламків збитих цілей на 7 локаціях.

  • декілька російських ракет не досягли своїх цілей (інформація наразі уточнюється).

Судячи зі звіту Повітряних сил, жодну з ракет знову збити не вдалося.

Удар по Києву і Київщині 8 серпня

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня російська армія атакувала Київ, Київщину та інші регіони України ударними безпілотниками і балістичними ракетами.

Зокрема, після атаки РФ спалахнули пожежі — на Оболоні горять резервуари з паливом.

На Київщині внаслідок атаки РФ загинули троє людей, серед них дитина.

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