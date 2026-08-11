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Астрологический прогноз на 11 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день позитивной энергетики, когда можно и нужно создавать — разрушение находится под категорическим запретом.
Символ дня: лотос.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: белый опал, беломорит.
За какую часть тела отвечает: глаза, сердце.
Болезни дня: причиной болезней нынешнего дня могут стать стрессы, поэтому их желательно избегать.
Питание дня: овощи и зелень можно есть без ограничения, а вот фруктами лучше не злоупотреблять.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. — она усилит привлекательность и улучшит настроение
Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов, овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: дар предвидения, который осенит нас в это время, поможет отыскать давно потерянные вещи.
Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказываю о проблемах, которые ему необходимо решить.
Табу дня: нельзя ничего рвать, ломать и разрушать.
Цитата дня: «Здравомыслие и счастье — комбинация невозможная» (Марк Твен).
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