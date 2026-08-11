Астрологический прогноз на 11 августа

Лотос / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день позитивной энергетики, когда можно и нужно создавать — разрушение находится под категорическим запретом.

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Символ дня: лотос.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: белый опал, беломорит.

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За какую часть тела отвечает: глаза, сердце.

Болезни дня: причиной болезней нынешнего дня могут стать стрессы, поэтому их желательно избегать.

Питание дня: овощи и зелень можно есть без ограничения, а вот фруктами лучше не злоупотреблять.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. — она усилит привлекательность и улучшит настроение

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Дачные работы дня: можно собирать урожай корнеплодов, овощей и фруктов.

Магия и мистика дня: дар предвидения, который осенит нас в это время, поможет отыскать давно потерянные вещи.

Сны дня: сновидения нынешней ночи рассказываю о проблемах, которые ему необходимо решить.

Табу дня: нельзя ничего рвать, ломать и разрушать.

Цитата дня: «Здравомыслие и счастье — комбинация невозможная» (Марк Твен).

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