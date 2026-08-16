5000 окупантів за пів місяця: Мадяр розкрив масштаб роботи українських дронів

Атака українських дронів / © ТСН.ua

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» заявив, що війна поступово стає частиною повсякденного життя мешканців Росії.

У дописі в соцмережах він наголосив на наслідках ударів українських безпілотників по військових, енергетичних і промислових об’єктах держави-агресорки.

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За словами Бровді, українські дрони регулярно завдають ударів по об’єктах, пов’язаних із фінансовою системою, виробництвом озброєння та іншими сферами російської економіки.

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«У тили на болотах війна таки прийшла у повсякденність», — написав командувач СБС.

Понад 5 тисяч окупантів — за 15 днів

Бровді повідомив, що протягом 1–15 серпня підрозділи СБС у межах спецоперацій уразили або знищили близько 5 тисяч російських військовослужбовців. За його підрахунками, це становить у середньому 333 втрати щодоби.

Командувач СБС припустив, що за підсумками серпня показник може сягнути 10 тисяч.

Удари по російських об’єктах в Криму

Окремо Бровді відзначив результати операцій на тимчасово окупованому Кримському півострові. За його словами, протягом двох тижнів було уражено 74 енергетичні вузли, а за 45 діб — 243. Він заявив, що це впливає на стабільність енергопостачання окупованого Криму.

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Також командувач повідомив про 22 уражені плавзасоби від початку серпня та 228 за весь період операції. МоЛоЧКа.

Водночас Бровді застеріг, що Україну очікують нові виклики, зокрема посилення російських ракетних і дронових атак.

«Нам своє робити — повертати біль ворогу», — підсумував він.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня сили і засоби ВМС ЗС України завдали ураження по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Цей комплекс окупанти використовують для обстрілів України надзвуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон».

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