В ОПУ сказали, чого ніколи не буде за Зеленського

Лідер не зробить того, на що відмовляться йти українці.

В ОПУ сказали, чого ніколи не буде за президентства Володимира Зеленського. Так, не йдеться, зокрема, про "Мінськ".

Про це сказав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"При цьому президенті ніколи не буде "Мінська". При цьому президенті ніколи не буде чогось такого, що не прийме українське суспільство"

Єрмак сказав, чого ніколи не буде при чинному президентові

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про незмінну мету – цього року підготувати основу для завершення війни.

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