В ОПУ сказали, чего никогда не будет при Зеленском

Лидер не сделает того, на что откажутся украинцы.

В ОПУ сказали, чего никогда не будет при президентстве Владимира Зеленского. Так, речь не идет, в частности, о "Минске".

Об этом сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"При этом президенте никогда не будет "Минска". При этом президенте никогда не будет чего-то такого, что не примет украинское общество"

Ермак сказал, чего никогда не будет при действующем президенте

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменной цели – в этом году подготовить основу для завершения войны.

Читайте также: