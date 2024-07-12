Єрмак заінтригував заявою щодо нових Patriot

Небо над Україною захищатимуть більше американських систем ППО, ніж пообіцяв Байден.

Україна може отримати більше американських систем протиповітряної оборони Patriot, ніж було обіцяно під час саміту НАТО у Вашингтоні, який нещодавно завершився.

Про це повідомив в ефірі "1+1" голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Було анонсовано президентом Сполучених Штатів [Джо Байденом] про 5 систем Patriot... Не можу розкривати вам багато, але думаю з великою долею впевненості, що цих систем в майбутньому буде більше", - запевнив він.

Результати ювілейного саміту НАТО: здобутки для України

Нагадаємо, в Білому домі оголосили, що США, Німеччина, Нідерланди, Італія та Румунія передадуть Україні додаткових п’ять систем ППО Patriot та SAMP-T.

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