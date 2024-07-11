Обіцяні на саміті НАТО 5 Patriot: нардеп сказав, коли Україні на них чекати

Партнери мають розуміти нагальність проблеми України з ППО, тож є надія, що вони якомога швидше передадуть нам системи, які ще не надані. Йдеться про комплекс від Румунії, який анонсували сьогодні, від Сполучених Штатів та від інших країн.

Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

“До речі, зараз також анонсовані і інші системи ППО, окрім Patriot, для України, які будуть надані до кінця цього року", — підсумував Чернєв.

Раніше Норвегія надасть Україні значну допомогу для посилення ППО.

Читайте також: