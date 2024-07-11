Обіцяні на саміті НАТО 5 Patriot: нардеп сказав, коли Україні на них чекати

Нашим бійцям вкрай необхідно більше систем.
Партнери мають розуміти нагальність проблеми України з ППО, тож є надія, що вони якомога швидше передадуть нам системи, які ще не надані. Йдеться про комплекс від Румунії, який анонсували сьогодні, від Сполучених Штатів та від інших країн.
Про це в ефірі телемарафону сказав народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
“До речі, зараз також анонсовані і інші системи ППО, окрім Patriot, для України, які будуть надані до кінця цього року", — підсумував Чернєв.
Раніше Норвегія надасть Україні значну допомогу для посилення ППО.
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