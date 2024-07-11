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Норвегія надасть Україні значну допомогу для посилення ППО

Норвегія надасть Україні значну допомогу для посилення ППО

Уряд Норвегії надасть Україні фінансову допомогу для посилення ППО / Фото: pixabay.com

Очільник норвезького уряду заявив про необхідність сильнішої протиповітряної оборони в Україні для захисту від російських бомб і ракет.

Норвегія пожертвує 1 мільярд крон (92,69 мільйона доларів) на підтримку протиповітряної оборони України.

Про це у четвер, 11 липня, повідомив норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре на саміті НАТО у Вашингтоні, повідомляє Reuters. 

"Українцям потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет", — сказав він.

Ці кошти будуть виділені в межах програми Нансена — п’ятирічної програми підтримки України, загальна сума якої становить 75 мільярдів крон (7,1 мільярда доларів).

Ця заява очільника уряду Норвегії пролунала після оголошення про передавання Україні 6 винищувачів F-16, щоб допомогти їй у захисті від російських повітряних атак.

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Нагадаємо, раніше лідери США, Німеччини, Нідерландів, Італії й Румунії оголосили, що передадуть Україні додатково пʼять систем стратегічних протиповітряної оборони Patriot та SAMP-T.

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