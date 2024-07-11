На Тернопільщині через укол понад 20 людей осліпли: справа тягнеться уже рік – що відомо

Лікарям, пацієнти яких осліпли після ін’єкцій, повідомили про підозру.

На Тернопільщині повідомили про підозру трьом лікарям, пацієнти яких втратили зір після ін’єкцій.

Про це повідомив начальник управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, передає "Суспільне".

"Трьом лікарям оголошено підозри. Слідство активно працює над тим, щоб оголосити підозри керівному складу даного лікувального закладу", – сказав Зюбаненко.

За його словами, проблема полягала в тому, що було багато потерпілих, призначено багато експертиз. Потерпілі — переважно старшого віку, яких було складно доставляти до медзакладів для експертиз.

"20 лютого 2023 року сталася ця подія, а два тижні тому оголосили першу підозру одному з лікарів, який вводив цей препарат. Звернулися до суду про запобіжний захід", – додав заступник начальника управління Нацполіції в Тернопільській області Андрій Ткачик.

За його словами, експертизи підтвердили, що лікарський препарат, який вводився пацієнтам, був підроблений.

"Він не випускався цією фірмою, яка здійснює виробництво цих препаратів, це доведено всіма експертизами. Ми маємо 20 потерпілих, двоє потерпілих вже померли і не дочекалися вироку суду. Хочу наголосити, смерть не є в причинному зв'язку, це вікове. Практично у всіх потерпілих було видалено очні яблука, зір не повернувся", – каже правоохоронець.

Нагадаємо, йдеться про інцидент, який стався ще у лютому 2022 року. Тоді офтальмологи Чортківської центральної міської лікарні зробили планові ін’єкції в очі 22 пацієнтам. Після ін'єкцій пацієнти втратили зір. Частині пацієнтів довелося видалити очні яблука.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Довелося видалити хрусталики і око! На Тернопільщині скалічили людей, які хотіли поліпшити зір

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.