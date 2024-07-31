Зеленський відповів, чи допускає можливість проведення референдуму щодо територій

За його словами, "Україна ніколи не віддасть своїх територій, бо це було б порушенням Конституції".
Питання територіальної цілісності не може бути вирішене без участі українського народу.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, яке 31 липня опублікувало Liberation.
Відповідаючи на питання щодо можливості поступки територіями, президент зазначив, що це суперечить Конституції України. За його словами, "Україна ніколи не віддасть своїх територій, бо це було б порушенням Конституції".
Говорячи про ймовірне проведення референдуму щодо цього питання, Зеленський відповів: Референдум? Цього має хотіти український народ. Скажу відверто: це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним і для нього буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій".
Водночас, глава держави визнав, що звільнення територій військовим шляхом "коштує Україні багато часу і людських життів" і припустив, що території військовим шляхом Україна може не повернути. На його думку, це можливо дипломатичним шляхом.
"Це не означає, що саме в цей момент ми повернемо наші кордони 1991 року, але я вважаю, що справедливий мир для України полягає у відновленні нашої територіальної цілісності, але це не означає, що ми маємо зробити це лише за допомогою зброї", – сказав Зеленський.
Раніше президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.
Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів з РФ, але є умови.
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