Зеленський відповів, чи допускає можливість проведення референдуму щодо територій

За його словами, "Україна ніколи не віддасть своїх територій, бо це було б порушенням Конституції".

Питання територіальної цілісності не може бути вирішене без участі українського народу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, яке 31 липня опублікувало Liberation.

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Відповідаючи на питання щодо можливості поступки територіями, президент зазначив, що це суперечить Конституції України. За його словами, "Україна ніколи не віддасть своїх територій, бо це було б порушенням Конституції".

Говорячи про ймовірне проведення референдуму щодо цього питання, Зеленський відповів: Референдум? Цього має хотіти український народ. Скажу відверто: це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з Путіним і для нього буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій".

Водночас, глава держави визнав, що звільнення територій військовим шляхом "коштує Україні багато часу і людських життів" і припустив, що території військовим шляхом Україна може не повернути. На його думку, це можливо дипломатичним шляхом.

"Це не означає, що саме в цей момент ми повернемо наші кордони 1991 року, але я вважаю, що справедливий мир для України полягає у відновленні нашої територіальної цілісності, але це не означає, що ми маємо зробити це лише за допомогою зброї", – сказав Зеленський.

Раніше президент Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна готова до переговорів з РФ, але є умови.

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