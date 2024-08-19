У Раді є достатньо голосів для заборони УПЦ МП – Потураєв

На думку Потураєва, конституційної більшості на підтримку законопроєкту не набереться через те, що серед колишніх членів ОПЗЖ тільки один народний депутат у першому читанні підтримав цей законопроєкт.

У Верховній Раді є необхідна кількість голосів для ухвалення Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", що забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Росією.

Таке переконання висловив у коментарі "Укрінформу" голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

"Сьогодні я оцінюю шанси на його підтримку в залі вище, ніж тоді, коли ми змушені були вдатися до акції протесту біля трибуни (23 липня – ред.). Ми вважали, що у нас на той день було 240 голосів, оптимістично – можливо, 250. Зараз я думаю, що з підтримкою президента, і керівника Офісу президента, і президії на чолі з Головою Верховної Ради у нас має бути точно більше голосів", – заявив він.

Також читайте Епіфаній закликав УПЦ МП і Онуфрія до негайного діалогу про єднання

На думку Потураєва, конституційної більшості на підтримку законопроєкту не набереться через те, що серед колишніх членів ОПЗЖ тільки один народний депутат у першому читанні підтримав цей законопроєкт.

"Тому конституційної більшості не набереться, але, думаю, що ми його впевнено проголосуємо", – зауважив він.

Нардеп нагадав, що на підтримку законопроєкту публічно декілька раз висловлювався Президент Володимир Зеленський, керівник ОП Андрій Єрмак заявляв про необхідність якомога скоріше прийняти цей закон.

Останні поправки, які вносилися минулої п’ятниці, за словами голови комітету, були спрямовані на юридичне вдосконалення документа.

"Це як коли автівка сходить з конвеєра, її фарбують, а потім ще покривають лаком, щоб вона мала бездоганний вигляд. Ось так і тут. Це фактично останнє дошліфування цього законопроєкту. Суттєво там нічого не змінювали", – запевнив народний депутат.

Нагадаємо:

27 травня 2022 року Собор УПЦ МП заявив про незалежність, а також про незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

Своєю чергою предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розтлумачив, на його думку, хитрість УПЦ МП щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці".

щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці". Сам же Кирил заявив, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про "незалежність".

Читайте також: