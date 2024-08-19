В Раде достаточно голосов для запрета УПЦ МП – Потураев

По мнению Потураева, конституционное большинство в поддержку законопроекта не наберется из-за того, что среди бывших членов ОПЗЖ только один народный депутат в первом чтении поддержал этот законопроект.

В Верховной Раде есть необходимое количество голосов для принятия Закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", запрещающего деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

Такое убеждение выразил в комментарии "Укринформу" председатель Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

"Сегодня я оцениваю шансы на его поддержку в зале выше, чем тогда, когда мы вынуждены были прибегнуть к акции протеста у трибуны (23 июля – ред.). Мы считали, что у нас на тот день было 240 голосов, оптимистично – возможно, 250. Сейчас я думаю, что с поддержкой президента и руководителя Офиса президента и президиума во главе с Председателем Верховной Рады у нас должно быть точно больше голосов", – заявил он.

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По мнению Потураева, конституционное большинство в поддержку законопроекта не наберется из-за того, что среди бывших членов ОПЗЖ только один народный депутат в первом чтении поддержал этот законопроект.

"Поэтому конституционного большинства не наберется, но думаю, что мы его уверенно проголосуем", — отметил он.

Нардеп напомнил, что в поддержку законопроекта публично несколько раз высказывался Президент Владимир Зеленский, руководитель ОП Андрей Ермак заявлял о необходимости как можно скорее принять этот закон.

Последние поправки, которые вносились в минувшую пятницу, по словам председателя комитета, были направлены на юридическое усовершенствование документа.

"Это как когда автомобиль сходит с конвейера, его красят, а потом еще покрывают лаком, чтобы он выглядел безупречно. Вот так и здесь. Это фактически последняя дошлифовка этого законопроекта. Существенно там ничего не меняли", – заверил народный депутат.

Напомним:

27 мая 2022 года Собор УПЦ МП заявил о независимости, а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла относительно войны в Украине.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний объяснил, по его мнению, хитрость УПЦ МП относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".

относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы". Сам же Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о "независимости"

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