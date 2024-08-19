Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Раде достаточно голосов для запрета УПЦ МП – Потураев

В Раде достаточно голосов для запрета УПЦ МП – Потураев

Глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев / Фото: УНИАН

По мнению Потураева, конституционное большинство в поддержку законопроекта не наберется из-за того, что среди бывших членов ОПЗЖ только один народный депутат в первом чтении поддержал этот законопроект.

В Верховной Раде есть необходимое количество голосов для принятия Закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", запрещающего деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

Такое убеждение выразил в комментарии "Укринформу" председатель Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

"Сегодня я оцениваю шансы на его поддержку в зале выше, чем тогда, когда мы вынуждены были прибегнуть к акции протеста у трибуны (23 июля – ред.). Мы считали, что у нас на тот день было 240 голосов, оптимистично – возможно, 250. Сейчас я думаю, что с поддержкой президента и руководителя Офиса президента и президиума во главе с Председателем Верховной Рады у нас должно быть точно больше голосов", – заявил он.

По мнению Потураева, конституционное большинство в поддержку законопроекта не наберется из-за того, что среди бывших членов ОПЗЖ только один народный депутат в первом чтении поддержал этот законопроект.

"Поэтому конституционного большинства не наберется, но думаю, что мы его уверенно проголосуем", — отметил он.

Нардеп напомнил, что в поддержку законопроекта публично несколько раз высказывался Президент Владимир Зеленский, руководитель ОП Андрей Ермак заявлял о необходимости как можно скорее принять этот закон.

Последние поправки, которые вносились в минувшую пятницу, по словам председателя комитета, были направлены на юридическое усовершенствование документа.

"Это как когда автомобиль сходит с конвейера, его красят, а потом еще покрывают лаком, чтобы он выглядел безупречно. Вот так и здесь. Это фактически последняя дошлифовка этого законопроекта. Существенно там ничего не меняли", – заверил народный депутат.

Напомним:

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация