Сколько нужно поспать в выходные, чтобы снизить риск высокого давления: ученые назвали точное время

Сон / © pexels.com

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Любите подольше поспать в субботу и воскресенье после напряженной рабочей недели? Новое исследование показало, что дополнительный сон на выходных может оказывать положительное влияние на артериальное давление и здоровье сердца.

Об этом сообщает dailymail со ссылкой на исследователей из Университета Кореи.

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Они установили, что дополнительные 1 час 27 минут сна в выходные могут помочь поддерживать нормальное АД. По результатам исследования, такое количество «наладительного» сна было связано со снижением риска развития высокого артериального давления или гипертонии на 9%.

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В исследовании приняли участие около 41 тысяч взрослых, за которыми наблюдали в течение семи лет. Ученые анализировали, сколько дополнительного сна участники получали по субботам и воскресеньям, а также учитывали уровень их физической активности и показатели АД.

Результаты были представлены на конференции Европейского общества кардиологов в Мюнхене.

Дополнительный сон снижал риск гипертонии.

В целом, участники, которые спали на выходных дольше, имели на 6% меньший риск развития высокого давления.

Наибольший эффект наблюдался среди физически неактивных людей. У них дополнительный сон был связан с понижением риска гипертонии на 6,9%.

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Исследователи объясняют возможный эффект тем, что недостаток сна создает дополнительную нагрузку на организм, заставляя сердце и кровеносные сосуды работать более интенсивно.

Доктор Навтон Ли отметил, что дополнительный сон в выходные может дать организму возможность восстановиться и снизить эту нагрузку.

По его словам, людям не стоит чувствовать себя «ленивыми или виноватыми» из-за того, что они немного дольше спят в выходные.

Но спать слишком долго тоже не советуют

В то же время исследование не показало, что чем больше человек спит в выходные, тем лучше. Участники, которые наверстали более четырех часов сна, напротив, имели более высокий риск высокого давления.

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Доктор Ли объяснил, что чрезмерное наслаждение сна может усугублять нерегулярность режима и нарушать циркадные ритмы, что способно нивелировать положительный эффект.

По данным источника, примерно каждый третий взрослый в Великобритании оказывает высокое артериальное давление. В то же время, средний взрослый спит лишь около 6–6,4 часов в сутки, тогда как Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует взрослым спать 7–9 часов.

Ложиться дольше в выходные или все же вставать рано

Клиническая директор Британского фонда сердца, кардиологиня Соня Бабу-Нараян отметила, что многие люди не успевают высыпаться в течение рабочей недели из-за работы, семейных и социальных обязанностей.

«Многие из нас пытаются высыпаться в течение недели из-за работы, семейных и социальных обязанностей, поэтому вполне естественно, что мы можем позволить себе поспать дольше на выходных, пытаясь наверстать потерянный сон», — сказала она.

В то же время, кардиологиня подчеркнула, что результаты исследования не означают, что физическая активность теперь не нужна.

«Это исследование не является зеленым светом для того, чтобы отодвинуть физическую активность на второй план, но сейчас, возможно, нам не нужно чувствовать себя виноватыми из-за того, что мы позже встаем на выходных», — добавила Бабу-Нараян.

Напомним, положение сна очень важно. Например, «вне T. rex», или «вне тираннозавра», когда человек спит, сильно сгибая руки в локтях и прижимая их к груди, вредна. Самое длительное пребывание в таком положении может стать причиной неприятных симптомов.

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