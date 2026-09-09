Врачи бьют тревогу: если вы спите в этой позе, немедленно откажитесь от нее

Правильная поза для сна / © pexels.com

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Речь идет о положении, которое в соцсетях называют «позой T. rex» или «позой тиранозавра». Человек спит, сильно сгибая руки в локтях и прижимая их к груди. Самое длительное пребывание в таком положении может стать причиной неприятных симптомов.

Что такое «вне T. rex» во время сна

Представьте, что вы лежите на боку или спине, а ваши руки согнуты в локтях и подтянуты к груди. Именно так выглядит «вне T. rex», название которой возникло из-за сходства положения рук с короткими передними конечностями тиранозавра.

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Следует отметить, что это не официальный медицинский термин. Однако самая привычка спать с сильно изогнутыми руками может иметь нежелательные последствия, особенно если человек проводит в таком положении много часов каждую ночь.

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По словам специалистов, при сильном сгибании локтя или запястья может усиливаться давление на нервы. В результате после пробуждения человек может ощущать онемение, покалывание или слабость в руке.

Почему из-за неправильной позы немеют руки

Когда рука продолжительное время остается изогнутой, нервы в области локтя и запястья могут подвергаться дополнительному давлению. Это способно вызвать временное нарушение чувствительности и характерное ощущение «муравьев».

Особенно часто люди замечают это сразу после пробуждения: рука кажется «чужой», пальцы покалываются, а чтобы вернуть нормальные ощущения, приходится размять конечность или несколько раз ею потрясти.

Специалисты также обращают внимание на плечи. Длительное пребывание в свернутом положении может создавать дополнительное напряжение мышц, из-за чего утром появляются скованность и боли в плечах.

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Чем опасно постоянное давление на нервы

Если онемение возникает изредка и быстро проходит после изменения положения тела, это не обязательно свидетельствует о серьезной проблеме. Однако регулярное повторение таких симптомов игнорировать не следует.

По словам экспертов, если нервы постоянно подвергаются давлению в течение длительного времени, это потенциально может привести к более стойкому раздражению или повреждению нервных структур. Сходные симптомы могут возникать и при других состояниях, поэтому не стоит автоматически списывать какое-либо онемение именно на позу для сна.

Особого внимания требуют следующие симптомы:

руки или кисти регулярно немеют ночью;

онемение не проходит после пробуждения;

появляется боль, отдающая вниз по руке;

возникает слабость в кисти;

становится сложнее содержать предметы;

человек начинает почаще выпускать вещи из рук.

В таких случаях следует обратиться к врачу, ведь причиной может быть не только неправильная поза во время сна.

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Почему человек вообще спит в такой позе

Интересно, что мы не всегда осознаем, как именно лежим ночью. Можно уснуть в одной позе, а через несколько часов бессознательно свернуться, подтянув руки к груди.

Эксперты предполагают, что свернувшаяся привычка спать может быть связана с желанием тела чувствовать комфорт и защищенность. Стресс, напряжение, хроническая боль или проблемы со сном также могут влиять на то, как человек держит тело во время отдыха.

Впрочем, сама по себе вне T. rex не означает, что человек имеет повышенный уровень тревожности или другую психологическую проблему. Причины могут быть вполне обычными.

Как прекратить спать с изогнутыми руками

Контролировать положение тела во время сна силой воли практически невозможно. Поэтому эксперты советуют не пытаться постоянно себя контролировать, а создать условия, которые помогут рукам оставаться в более нейтральном положении.

Если вы спите на боку, можно положить небольшую подушку или сложенное полотенце между руками и грудью. Еще один вариант — обнять длинную подушку: это дает рукам опору, но не позволяет им слишком сильно прижиматься к телу.

Тем, кто спит на спине, рекомендуют оставлять руки вдоль туловища или положить их на небольшую подушку у бедер. Не стоит прятать руки под голову, подушку или туловище.

Если проблема связана именно с сильным сгибанием локтей, один из специалистов, процитированных в материале, предложил использовать мягкий барьер вокруг локтя, например полотенце, закрепленное не туго. Людям с болью в запястье может помочь ночной ортез, однако его использование лучше обсудить с медицинским специалистом.

Как правильно спать, чтобы не немели руки

Не существует одной универсальной позы, идеально подходящей каждому человеку. Главное — избегать длительного сильного сгибания рук, их ущемления под телом или подушкой и положений, вызывающих боль или онемение.

Перед сном можно сделать несколько легких упражнений на расслабление, спокойно подышать или выполнить несложную растяжку. Это помогает снизить общее мышечное напряжение перед отдыхом.

Если вы время от времени просыпаетесь с «отлежавшейся» рукой, это еще не повод для паники. Но когда онемение, покалывание или слабость повторяются регулярно, симптомы продолжаются после пробуждения или постепенно усиливаются, лучше не откладывать консультацию врача.

FAQ

Почему немеют руки во время сна?

Одной из возможных причин является длительное пребывание руки в изогнутом положении или прижатие к телу. Это может создавать давление на нервы и вызывать временное онемение, покалывание или чувство слабости. Если симптом повторяется часто или не проходит после пробуждения, следует обратиться к врачу.

В какой позе лучше спать, чтобы не немели руки?

Не стоит длительно сильно сгибать руки в локтях, прятать их под голову, подушку или туловище. Во время сна руки лучше держать в более нейтральном положении. Если вы спите на боку, можно обнять подушку, чтобы руки имели опору и не прижимались слишком сильно к груди.

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