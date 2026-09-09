После атаки РФ на поезд в Сумской области есть новые жертвы: умерли две женщины

Россия 8 сентября атаковала дронами поезд в Сумском районе / © ГСЧС Украины

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В больнице скончались две женщины, которые накануне пострадали в результате российской атаки на пригородный поезд в Сумском районе. Речь идет о 60-летней и 79-летней женщине.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

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По его словам, оба пострадавших получили тяжелые ранения. Медики пытались спасти их жизнь, однако сделать этого не удалось.

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«В больнице скончались два человека, которые вчера пострадали в результате вражеской атаки по поезду в Сумском районе. Это женщины 60 и 79 лет. Они получили тяжелые ранения. К сожалению, спасти их жизнь врачам не удалось», — сообщил Григоров.

Россия атаковала поезд на Сумщине

Российские войска атаковали пригородный поезд в Сумском районе 8 сентября. По данным ГСЧС, удары были нанесены беспилотниками, в результате чего загорелись локомотив и пассажирский вагон.

Первоначально сообщалось о 10 пострадавших. Во время работы спасателей российские войска нанесли повторный удар. Личный состав ГСЧС не пострадал.

Спасатели вместе с местными властями эвакуировали с места атаки 19 пассажиров. Для этого привлекли бронированный автомобиль ГСЧС и коммунальный автобус.

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Из-за российских обстрелов движение поездов в регионе было затруднено. Часть пассажиров доставляли в необходимые места автобусами спасателей и местных властей — в общей сложности таким образом перевезли около 60 человек.

После гибели двух женщин количество жертв российской атаки на гражданское влечение возросло.

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