Після атаки РФ на потяг у Сумській області є нові жертви: померли дві жінки

Росія 8 вересня атакувала дронами потяг у Сумському районі / © ДСНС України

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У лікарні померли дві жінки, які напередодні постраждали внаслідок російської атаки на приміський потяг у Сумському районі. Йдеться про 60-річну та 79-річну жінок.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Олег Григоров.

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За його словами, обидві постраждалі отримали важкі поранення. Медики намагалися врятувати їхні життя, однак зробити цього не вдалося.

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«У лікарні померли двоє людей, які вчора постраждали внаслідок ворожої атаки по потягу у Сумському районі. Це жінки 60 та 79 років. Вони отримали важкі поранення. На жаль, врятувати їх життя лікарям не вдалось», — повідомив Григоров.

Росія атакувала потяг на Сумщині

Російські війська атакували приміський поїзд у Сумському районі 8 вересня. За даними ДСНС, ударів було завдано безпілотниками, внаслідок чого загорілися локомотив і пасажирський вагон.

Спочатку повідомлялося про 10 постраждалих. Під час роботи рятувальників російські війська завдали повторного удару. Особовий склад ДСНС не постраждав.

Рятувальники разом із місцевою владою евакуювали з місця атаки 19 пасажирів. Для цього залучили броньований автомобіль ДСНС і комунальний автобус.

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Через російські обстріли рух поїздів у регіоні був ускладнений. Частину пасажирів доправляли до необхідних місць автобусами рятувальників і місцевої влади — загалом таким чином перевезли близько 60 людей.

Після загибелі двох жінок кількість жертв російської атаки на цивільний потяг зросла.

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