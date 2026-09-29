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В синем пальто и клетчатых брюках: принцесса Анна посетила важное мероприятие
Принцесса Анна сегодня днем посетила казармы Кендрю.
Вместе с командиром, подполковником Энн О'Флинн, во время визита в казармы Кендрю в Коттесморе, принцесса приехала для официального открытия новых ветеринарных и оздоровительных объектов для 1-го полка служебных собак, которые включают в себя операционные, зоны физиотерапии и гидротерапии, а также новые питомники, спроектированные в соответствии с современными стандартами защиты животных.
Выглядела принцесса Анна, как всегда, сдержанно, надев синее короткое пальто и бежевые клетчатые брюки прямого кроя со стрелками, а также обув черные ботинки на невысоких квадратных каблуках. Принцесса Анна дополнила сдержанный лук синим платком на шее и жемчужными серьгами, синими перчатками и маленькой черной сумкой.
Королевская принцесса продолжает много работать в то время, как ее брат король Чарльз все еще находится на каникулах в Шотландии.