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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В синем пальто и клетчатых брюках: принцесса Анна посетила важное мероприятие

Принцесса Анна сегодня днем посетила казармы Кендрю.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна и Энн О'Флинн

Принцесса Анна и Энн О'Флинн / © Getty Images

Вместе с командиром, подполковником Энн О'Флинн, во время визита в казармы Кендрю в Коттесморе, принцесса приехала для официального открытия новых ветеринарных и оздоровительных объектов для 1-го полка служебных собак, которые включают в себя операционные, зоны физиотерапии и гидротерапии, а также новые питомники, спроектированные в соответствии с современными стандартами защиты животных.

Выглядела принцесса Анна, как всегда, сдержанно, надев синее короткое пальто и бежевые клетчатые брюки прямого кроя со стрелками, а также обув черные ботинки на невысоких квадратных каблуках. Принцесса Анна дополнила сдержанный лук синим платком на шее и жемчужными серьгами, синими перчатками и маленькой черной сумкой.

Принцесса Анна и Энн О'Флинн / © Getty Images

Принцесса Анна и Энн О'Флинн / © Getty Images

Королевская принцесса продолжает много работать в то время, как ее брат король Чарльз все еще находится на каникулах в Шотландии.

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